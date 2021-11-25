Мигранты в Беларуси: что дальше? (фотогалерея)

Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?
Лукашенко ведет рискованную игру
"Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", - заявил Александр Лукашенко 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области. По его словам, он попросил ЕС, и в особенности Германию, "забрать этих людей" у Беларуси. Со своей стороны и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что проблему с мигрантами в Беларуси необходимо решать совместными усилиями ЕС.
Автор: Филипп Бёль, Елена Гункель