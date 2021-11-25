Мигранты в Беларуси: что дальше? (фотогалерея)

Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

Погодные условия ухудшаются

В транспортно-логистическом центре "Брузги" под Гродно сейчас 2000 человек - мигранты, ранее находившиеся на границе с Польшей. Их разместили здесь временно, и что с ними будет дальше пока не ясно. Многие из этих людей истощены и больны. Далеко не у всех есть теплая или сменная одежда. Ситуацию усугубляют погодные условия - в Беларуси уже выпал снег.