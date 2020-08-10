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МИД Словакии

Внешнеполитическое ведомство Словацкой Республики.

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Контекст

Здание МИД России

Трех российских дипломатов высылают из Словакии

Трех российских дипломатов высылают из Словакии

По данным разведслужб, сотрудники посольства РФ выполняли действия, нарушающие Венскую конвенцию о дипотношениях.
Политика10 августа 2020 г.
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