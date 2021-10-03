 Международные наблюдатели указали на нарушения на выборах в Грузии | Новости из Германии о Европе | DW | 03.10.2021

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Европа

Международные наблюдатели указали на нарушения на выборах в Грузии

Выборы в Грузии были упущенной возможностью для местной демократии, заявила миссия ОБСЕ, Совета Европы и Европарламента. Наблюдатели указали на отсутствие равных условий для партии власти и оппозиции.

Человек опускает бюллетень в ящик на избирательном участке в Тбилиси

Голосование на избирательном участке в Тбилиси

Выборы в местные органы власти, прошедшие в Грузии 2 октября, носили состязательный характер и были хорошо организованы, но проходили в атмосфере давления на избирателей и на фоне ряда нарушений, считают международные наблюдатели. В воскресенье, 3 октября, с оценкой прошедших в Грузии выборов выступила совместная наблюдательная миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и Европейского парламента.

На пресс-конференции в Тбилиси наблюдатели заявили о "широко распространенных и повторяющихся обвинениях в запугивании, покупке голосов, а также давлении на кандидатов и избирателей". "На этих выборах было большое число кандидатов, которые вели свободную агитацию и придерживались разных взглядов", - отметил глава миссии БДИПЧ Альберт Йонссон. Вместе с тем он указал на "все более агрессивный политический дискурс и даже случаи физического насилия" и призвал власти Грузии тщательно расследовать предполагаемые нарушения.

Давление правящей партии на оппозицию и отсутствие равных условий

Наблюдатели также отметили, что в ходе избирательной кампании многие оппозиционные кандидаты были вынуждены выйти из предвыборной гонки, и некоторые из них сделали это, предположительно, под давлением правящей партии. Кроме того, в кампании почти не участвовали женщины, заявили они.

Глава делегации Европарламента Михаэль Галер (Michael Gahler) указал на отсутствие равных условий для конкурирующий партий и кандидатов. Он призвал к тщательному расследованию случаев запугивания и вынужденного снятия оппозиционерами своих кандидатур, давления на госслужащих, неправомерного использования административных ресурсов и огромного дисбаланса финансовых средств.

"Упущенная возможность для местной демократии"

"Выборы были упущенной возможностью для местной демократии в Грузии. По сути, они были референдумом о национальном правительстве, что затмило коммунальные проблемы, и это вызывает сожаление", - отметил в свою очередь глава делегации Конгресса местных и региональных властей Европы Давид Эре.

Одновременно наблюдатели дали положительную оценку процессу голосования на подавляющем большинстве избирательных участков, а также управлению избирательным процессом со стороны властей. Заседания ЦИК впервые были открытыми и транслировались в прямом эфире, что повысило прозрачность процесса, указали представители миссии.

По предварительным данным, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 46,65% голосов на выборах в Грузии. На втором месте - "Единое национальное движение" (ЕНД), основанное арестованным перед выборами в Грузии бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Его партию поддержали 30,7% избирателей. На третьем месте с большим отрывом следует партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 7,8% голосов. Всего в выборах участвовали 50 партий. Явка составила 51,92%, проголосовали более 1,81 млн избирателей.

Оппозиция считает выборы референдумом

Оппозиция, включая Саакашвили, расценивают прошедшие выборы как референдум, который в случае, если правящая партия "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов, должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов. Такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса в Грузии, которое весной 2021 года было подписано при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

Этот документ долгое время отказывалась подписывать партия Саакашвили (ЕНД). Из-за позиции ЕНД "Грузинская мечта" в конце июля вышла из соглашения, заявив, что условие о назначении досрочных парламентских выборов на случай, если правящая партия не наберет 43% голосов, более недействительно. Позднее, в начале сентября, ЕНД заявило, что присоединяется к соглашению. Несмотря на это, в "Грузинской мечте" не намерены возвращаться к этому вопросу и считают соглашение недействительным.

Михаил Саакашвили, вернувшийся накануне выборов в Грузию и задержанный в Тбилиси, призвал своих сторонников собраться 3 октября на площади Свободы в грузинской столице.

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    Автор: Анастасия Аринушкина


Смотреть видео 23:50

Михаила Саакашвили задержали в Грузии. DW Новости (1.10.2021)

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