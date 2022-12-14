Мэр Стамбула получил почти три года за оскорбление избиркома

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу приговорен к двум годам и семи месяцам лишения свободы по обвинению в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции, сообщили западные информагентства в среду, 14 декабря. Обвинительный приговор может повлечь за собой запрет для Имамоглу занимать государственные должности. Это означает, что политика могут отстранить от должности городского главы.

В 2019 году Имамоглу назвал глупостью решение представителей совета отменить результаты муниципальных выборов, по итогам которых он одержал победу. Сам политик, как ожидается, подаст апелляцию на решение суда. Он заявляет, что всего лишь ответил министру внутренних дел Сулейману Сойлу, который назвал его дураком.

Победа Имамоглу на выборах

Муниципальные выборы 2019 года, на которых Имамоглу из оппозиционной Республиканской народной партии одержал победу, вызвали сильный общественный резонанс в Турции. Правящая Партия справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявила о нарушениях на выборах и добилась проведения повторного голосования. Однако, по итогам второго голосования Имамоглу вновь одержал победу. До Имамоглу Стамбул около 25 лет возглавлял политик из партии Эрдогана.

В Турции в предстоящем году пройдут президентские выборы. Имамоглу называют серьезным потенциальным соперником Эрдогана.

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