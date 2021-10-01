Мечты о свободе: из Москвы - в Дрезден

В субботу, 2 октября, в Дрездене открылась выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Это международный выставочный проект Третьяковской галереи и Государственных художественных собраний Дрездена. С апреля по август выставка проходила в российской столице, и вот теперь дух романтизма смогут прочувствовать любители искусства и в столице Саксонии. Как подчеркивают организаторы, это "первая масштабная попытка сопоставить на одной площадке искусство эпохи романтизма в России и Германии".

Как и в Новой Третьяковке в Москве, в музее Albertinum, который является частью Государственных художественных собраний Дрездена, экспозиционное пространство было спроектировано архитектором Даниэлем Либескиндом. Здесь нет четких границ между разделами, а темы плавно перетекают одна в другую, сталкиваясь в неожиданных сочетаниях. Выставка в Дрездене продлится до 6 февраля 2022 года.

В центре лабиринта - четыре главных художника русского и немецкого романтизма: Алексей Венецианов, Александр Иванов, Каспар Давид Фридрих (Caspar David Friedrich) и Карл Густав Карус (Carl Gustav Carus). Среди картин, приехавших теперь из России в Германию и взятых из собрания Третьяковской галереи, других российских музеев и частных собраний, - живописные полотна и графика, документы и предметы быта.

Каспар Давид Фридрих. "Странник над морем тумана" (1818)

Причем, речь идет не только о произведениях конца XVIII - середины XIX веков (так определяют хронологические рамки эпохи романтизма), но и о дополняющих их работах современных художников, которые показывают, как "романтический проект" продолжается сегодня.

Дух и просветление в религии и искусстве

Типичными для романтизма были религиозно-патриархальные мотивы, обожествление природы. Отсюда, например, - сельские идиллии Венецианова и аллегорические сюжеты мистического просветления, связанного с религиозным духом. Этому духу и этому просветлению, по убеждению сторонников романтизма, и должно служить искусство. Один из самых ярких примеров - полотно Иоганна Фридриха Овербека (Johann Friedrich Overbeck) "Триумф религии в искусствах", законченное в 1840 году.

В центре картины - Мадонна, символизирующая "царицу искусств" поэзию. Рядом с ней - коленнопреклоненные Рафаэль и Дюрер, а вокруг нее, сверху и снизу, справа и слева, кроме многочисленных библейских персонажей, - десятки художников, поэтов, архитекторов. Картина так поразила императора Николая Первого, что он поручил сделать с нее копию и повесил ее во дворце. Эта копия хранится в Эрмитаже, откуда ее и привезли на выставку.

Главный представитель русского романтизма

Овербек, принадлежавший к так называемым назарейцам - художникам, которые стилизовали свои аллегорические полотна под искусство раннего Возрождения, работал над картиной "Триумф религии в искусствах" более 10 лет. Русскому живописцу Александру Иванову понадобилось 20 лет, чтобы создать свое эпическое полотно "Явление Христа народу". На выставке в Новой Третьяковке Иванов показан как главный представитель русского романтизма. Его работы включены в самые разные разделы экспозиции. Но центральное место занимают в ней, конечно, эскизы к картине "Явление Христа народу".

Александр Иванов. "Явление Христа народу" (1837-1857)

В свое время полотна Овербека, особенно "Триумф религии...", поразили Иванова. Разумеется, он не подражал немецкому художнику, но мотивы романтиков, их художественное мышление, поиски идеала, попытки прочувствовать и отразить "мировую гармонию" были близки Иванову. Это иллюстрируют и его итальянские пейзажи. Италия была и для него, и для немцев символом романтизма. Сопоставление "итальянских" полотен русских художников с аллегорическими пейзажами Каспара Давида Фридриха илиКарла Густава Каруса), врача, художника и крупнейшего теоретика немецкого романтизма, наглядно показывает параллели между мировосприятием и творчеством немецких и русских художников-романтиков.

Связи Германии и России

Но в экспозиции выставки "Мечты о свободе" есть не только пейзажи с романтическими развалинами, горными вершинами и грозными морскими штормами. Здесь десятки портретов, многие из которых заставляют вспоминать об образе Ленского, нарисованном Пушкиным в "Евгении Онегине":

"Он из Германии туманной

Привез учености плоды:

Вольнолюбивые мечты,

Дух пылкий и довольно странный,

Всегда восторженную речь

И кудри черные до плеч".

Пушкин писал о Ленском с иронией, но романтизмом проникнуто и его творчество, не говоря уже о вольнолюбивых мечтах поэта, которые, увы, так и остались мечтами. Но особенно ярким представителем романтизма в русской литературе был, конечно, Жуковский. И здесь можно увидеть особенно тесные связи между русским и немецким романтизмом. Не случайно Жуковский так много переводил немецких поэтов: Шиллера (Friedrich von Schiller), Гете (Johann Wolfgang von Goethe), Шамиссо (Adelbert von Chamisso), многих других... Связи и параллели в искусстве Германии и России - самое интересное и для многих и самое неожиданное, что показывает выставка, открывшаяся в Дрездене.

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