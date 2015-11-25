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Манюэль Вальс
Французский политик, бывший премьер-министр Франции
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Контекст
На праймериз французских социалистов лидируют Амон и Вальс
На праймериз французских социалистов лидируют Амон и Вальс
В первом туре праймериз французских социалистов лидируют экс-министр образования Бенуа Амон и экс-премьер Манюэль Вальс.
Политика
22.01.2017
22 января 2017 г.
Франция: Социалисты проводят праймериз к выборам президента
Франция: Социалисты проводят праймериз к выборам президента
Семеро кандидатов от французских социалистов и их сторонников участвуют в предварительных выборах.
Политика
22.01.2017
22 января 2017 г.
Премьер Франции Вальс намерен стать кандидатом в президенты
Премьер Франции Вальс намерен стать кандидатом в президенты
Глава французского правительства объявил, что выдвинет свою кандидатуру в качестве кандидата в президенты.
Политика
05.12.2016
5 декабря 2016 г.
"Стать членом общества сложнее, чем воевать в Сирии"
"Стать членом общества сложнее, чем воевать в Сирии"
Премьер-министр Франции Манюэль Вальс предложил создать центры для лиц, вставших на путь исламской радикализации.
17.05.2016
17 мая 2016 г.
На Марин Ле Пен завели дело из-за фото жертв ИГ
На Марин Ле Пен завели дело из-за фото жертв ИГ
Родители журналиста Джеймса Фоули требуют удалить фотографию с изображением трупа их сына.
17.12.2015
17 декабря 2015 г.
Новым беженцам вход в ЕС воспрещен?
После парижских терактов призывы ограничить прием беженцев звучат все громче.
25.11.2015
25 ноября 2015 г.
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