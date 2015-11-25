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Манюэль Вальс

Французский политик, бывший премьер-министр Франции

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Контекст

Участники праймериз французских социалистов на теледебатах

На праймериз французских социалистов лидируют Амон и Вальс

На праймериз французских социалистов лидируют Амон и Вальс

В первом туре праймериз французских социалистов лидируют экс-министр образования Бенуа Амон и экс-премьер Манюэль Вальс.
Политика22 января 2017 г.
Потенциальные кандидаты в президенты Франции от социалистов в ходе теледебатов

Франция: Социалисты проводят праймериз к выборам президента

Франция: Социалисты проводят праймериз к выборам президента

Семеро кандидатов от французских социалистов и их сторонников участвуют в предварительных выборах.
Политика22 января 2017 г.
Манюэль Вальс

Премьер Франции Вальс намерен стать кандидатом в президенты

Премьер Франции Вальс намерен стать кандидатом в президенты

Глава французского правительства объявил, что выдвинет свою кандидатуру в качестве кандидата в президенты.
Политика5 декабря 2016 г.
исламские мигранты во Франции

"Стать членом общества сложнее, чем воевать в Сирии"

"Стать членом общества сложнее, чем воевать в Сирии"

Премьер-министр Франции Манюэль Вальс предложил создать центры для лиц, вставших на путь исламской радикализации.
17 мая 2016 г.
Марин Ле Пен

На Марин Ле Пен завели дело из-за фото жертв ИГ

На Марин Ле Пен завели дело из-за фото жертв ИГ

Родители журналиста Джеймса Фоули требуют удалить фотографию с изображением трупа их сына.
17 декабря 2015 г.

Новым беженцам вход в ЕС воспрещен?

После парижских терактов призывы ограничить прием беженцев звучат все громче.
25 ноября 2015 г.
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