Экс-менеджер MAN обвинен в ФРГ в подкупе чиновников Туркмении

Компания из ФРГ в 1999 году получила контракт от госконцерна "Туркменгаз" на 114 млн евро. Более 8 млн ушли на взятки, считает следствие. Теперь экс-управляющий немецкой фирмы предстал перед судом.