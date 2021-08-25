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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "MAN".
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Крупнейший в мире производитель грузового автотранспорта Daimler Truck готов к внедрению альтернативных двигателей. Его конкуренты MAN и Scania верят только в одну технологию.
Автостроитель Skoda и производитель мужской косметики Nivea Man сожалеют, что их лишили возможности обслуживать своих покупателей в Беларуси.
Грузовое подразделение VW холдинг Traton с брендами MAN и Scania делает ставку на электромоторы и сворачивает разработку двигателей внутреннего сгорания. У H2 шансы будут только в нишах.
Компания из ФРГ в 1999 году получила контракт от госконцерна "Туркменгаз" на 114 млн евро. Более 8 млн ушли на взятки, считает следствие. Теперь экс-управляющий немецкой фирмы предстал перед судом.
На трассе Вязьма - Калуга автобус съехал в кювет и перевернулся. Четверо из семи погибших - дети. Предположительно, водитель не справился с управлением после заноса.
В Баварии начат первый в мире проект по использованию грузовиков, управляемых компьютером. Они будут курсировать на автобане между Мюнхеном и Нюрнбергом.
Станислав Петров ушел из жизни в возрасте 77 лет. DW рассказывает о последнем фильме, который был посвящен герою, предотвратившему мировую ядерную катастрофу.
Изобретатель из Великобритании создал костюм, позволяющий почувствовать себя героем комиксов про Железного человека. Правда, летать пока получается не более 10 минут.
Антимонопольное ведомство ЕС оштрафовало крупнейших производителей грузовых автомобилей из-за ценового сговора. Санкций удалось избежать лишь немецкой машиностроительной компании MAN.
Голливудский актер Чарли Шин публично признался, что заражен ВИЧ. Шокирующее заявление Шин сделал в прямом эфире американского телевидения. Десять бывших любовниц звезды Голливуда хотят подать на него в суд.
Друзей не приобретают, друзей узнают. +++ Man erwirbt keine Freunde, man erkennt sie.
Экономика - это не пациент, которого можно оперировать бесконечно. +++ Die Volkswirtschaft ist kein Patient, den man pausenlos operieren kann.
Настоящие друзья - те, которым можно позвонить в четыре утра". +++ Die Freunde, die man um vier Uhr morgens anrufen kann, die zählen.
Компания MAN уже в марте до середины мая прекратило производство грузовых автомобилей в Санкт-Петербурге. Коммерческий директор "Скания-Русь" отмечает ослабление покупательной способности.
С января по март этого года Toyota обогнала по объему сбыта General Motors и Volkswagen. В 2014 году концерн планирует превзойти рекордный уровень продаж, достигнутый в прошлом году.
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