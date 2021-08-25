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MAN SE

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "MAN".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Mercedes-Benz eActros Weltpremiere 2021. Daimler stellt ersten volleketrischen LKW vor e-Actros

Daimler: электрические и водородные грузовики быстро потеснят дизель в ЕС 25.08.2021

Крупнейший в мире производитель грузового автотранспорта Daimler Truck готов к внедрению альтернативных двигателей. Его конкуренты MAN и Scania верят только в одну технологию.
Bildnummer: 05936947 Datum: 20.05.2010 Copyright: imago/Pius Koller Justin Krueger, GER, Schweiz - Deutschland, Eishockey WM Mannheim, 20.05.2010 PUBLICATIONxNOTxINxSUI ; Herren Eishockey WM Länderspiel Nationalteam Viertelfinale Aktion Einzelbild Freisteller vdig xdp 2010 quer o00 Werbebande, Bande Sponsor Wirtschaft Nivea Image number 05936947 date 20 05 2010 Copyright imago Pius Koller Justin Krueger ger Switzerland Germany Ice hockey World Cup Mannheim 20 05 2010 PUBLICATIONxNOTxINxSUI men Ice hockey World Cup international match National team Quarter-finals Action shot Single cut out Vdig 2010 horizontal o00 Advertising gang Ties Sponsor Economy Nivea

Как немецкие спонсоры ЧМ по хоккею отреагировали на санкции Лукашенко 06.05.2021

Автостроитель Skoda и производитель мужской косметики Nivea Man сожалеют, что их лишили возможности обслуживать своих покупателей в Беларуси.

ARCHIV - 16.05.2018, Bayern, München: Mitarbeiter von MAN Truck & Bus arbeiten in einer Produktionsstraße. Der Lastwagenbauer MAN gehört zur VW-Lkw-Tochter Traton. (Zu dpa VW-Lkw-Tochter Traton schließt 2020 Verlust nicht aus) Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Volkswagen: электрические грузовики и автобусы перспективнее водородных 23.03.2021

Грузовое подразделение VW холдинг Traton с брендами MAN и Scania делает ставку на электромоторы и сворачивает разработку двигателей внутреннего сгорания. У H2 шансы будут только в нишах.
ARCHIV - 10.01.2018, Brandenburg, Sieversdorf: ILLUSTRATION - Mehrere Eurobanknoten liegen in einem Briefumschlag auf einem Tisch. (zu dpa Korruptionsverdacht gegen Firma aus Südniedersachsen vom 15.11.2018) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Экс-менеджер MAN обвинен в ФРГ в подкупе чиновников Туркмении 09.12.2019

Компания из ФРГ в 1999 году получила контракт от госконцерна "Туркменгаз" на 114 млн евро. Более 8 млн ушли на взятки, считает следствие. Теперь экс-управляющий немецкой фирмы предстал перед судом.
03.02.2019, Russland: KALUGA REGION, RUSSIA - FEBRUARY 3, 2019: Rescue workers at the site of a bus crash that killed at least four people. The bus carrying 47 passengers including 31 children overturned and landed in a ditch. Russian Emergencies Ministry press office/TASS Foto: Tass/TASS/dpa |

В Калужской области в аварии автобуса погибли семь человек 03.02.2019

На трассе Вязьма - Калуга автобус съехал в кювет и перевернулся. Четверо из семи погибших - дети. Предположительно, водитель не справился с управлением после заноса.

DEU, Deutschland, Stuttgart, 02.06.2017: Der Beginn der Pfingstferien gehoert traditionell zu den verkehrsreichsten Tagen. Stau auf der Autobahn A8 am Stuttgarter Kreuz. Â¬Â DEU Germany Stuttgart 02 06 2017 the Beginning the Pfingstferien heard traditional to the busiest Days Jammed on the Highway A8 at Stuttgart Cross Â¬Â

На немецком автобане будут трижды в день ездить грузовики без водителей 25.06.2018

В Баварии начат первый в мире проект по использованию грузовиков, управляемых компьютером. Они будут курсировать на автобане между Мюнхеном и Нюрнбергом.

Quelle: http://themanwhosavedtheworldmovie.com/press.pdf Copyright: David Høgsholt?

Умер человек, спасший мир от ядерной катастрофы 19.09.2017

Станислав Петров ушел из жизни в возрасте 77 лет. DW рассказывает о последнем фильме, который был посвящен герою, предотвратившему мировую ядерную катастрофу.

Британец изобрел костюм, который может летать (15.05.2017) 15.05.2017

Изобретатель из Великобритании создал костюм, позволяющий почувствовать себя героем комиксов про Железного человека. Правда, летать пока получается не более 10 минут.
Neu produzierte Lastkraftwagen stehen am Mittwoch (08.02.2012) in Wörth im Werk von Mercedes Benz auf einem Parkplatz. Foto: Uwe Anspach dpa

ЕС обложил производителей грузовиков рекордным штрафом в 3 миллиарда евро 19.07.2016

Антимонопольное ведомство ЕС оштрафовало крупнейших производителей грузовых автомобилей из-за ценового сговора. Санкций удалось избежать лишь немецкой машиностроительной компании MAN.
Голливудский актер публично признался в том, что болен ВИЧ.

Видео: Чарли Шин признался, что у него ВИЧ 18.11.2015

Голливудский актер Чарли Шин публично признался, что заражен ВИЧ. Шокирующее заявление Шин сделал в прямом эфире американского телевидения. Десять бывших любовниц звезды Голливуда хотят подать на него в суд.

Чарли Шин признался, что у него ВИЧ (18.11.2015) 18.11.2015

Голливудский актер Чарли Шин публично признался, что заражен ВИЧ. Шокирующее заявление Шин сделал в прямом эфире американского телевидения. Десять бывших любовниц звезды Голливуда хотят подать на него в суд.
Wilhelm Busch (1832-1908), Maler, Zeichner, Karikaturist, Autor, Schriftsteller, humoristischer Dichter u.a. von Max & Moritz, Hans Huckebein, Die fromme Helene, Plisch & Plum / Portrait Porträt Personen, painter, Autor, writer, author, Literatur, Mann Überzieher, Vollbart, gezwirbelter Bart, Zigarette, Zigarettenspitze / HisPer

Самая искренняя форма признания, или 10 цитат Вильгельма Буша 26.06.2015

Друзей не приобретают, друзей узнают. +++ Man erwirbt keine Freunde, man erkennt sie.
West German Chancellor Ludwig Erhard smokes a cigar in his office in Bonn, West Germany, March 1964. (AP Photo/Stf)

Кто должен приобрести себе подтяжки, или 10 цитат Людвига Эрхарда 16.06.2015

Экономика - это не пациент, которого можно оперировать бесконечно. +++ Die Volkswirtschaft ist kein Patient, den man pausenlos operieren kann.
ARCHIV - Schauspielerin Marlene Dietrich (undatierte Aufnahme) bekommt einen Stern auf dem «Walk of Fame der Satire» in Mainz. Zu ihrem 20. Todestag am 6. Mai 2012 soll sie damit geehrt werden. dpa/lrs (nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++

10 цитат Марлен Дитрих 13.04.2015

Настоящие друзья - те, которым можно позвонить в четыре утра". +++ Die Freunde, die man um vier Uhr morgens anrufen kann, die zählen.
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MAN приостанавливает производство в Санкт-Петербурге 08.04.2015

Компания MAN уже в марте до середины мая прекратило производство грузовых автомобилей в Санкт-Петербурге. Коммерческий директор "Скания-Русь" отмечает ослабление покупательной способности.
A Toyota RAV4 is on display at the 76th Geneva motor show in Geneva, Switzerland in this February 28, 2006 file photo. Japanese carmaker Toyota Motor Corp. announced a global recall of 6.58 million vehicles on April 9, 2014 to fix suspected steering and seat defects, in the latest of a spate of safety failures that have shaken major auto brands. Toyota is recalling certain Yaris, Urban Cruiser, RAV4 and Hilux models after identifying 1,058 defective vehicles but said it was unaware of any related accidents. REUTERS/Stefan Wermuth/Files (SWITZERLAND - Tags: TRANSPORT BUSINESS)

Toyota остается мировым лидером автопрома 23.04.2014

С января по март этого года Toyota обогнала по объему сбыта General Motors и Volkswagen. В 2014 году концерн планирует превзойти рекордный уровень продаж, достигнутый в прошлом году.
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