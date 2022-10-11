  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
На атомном объекте в иранском Нетензе
На атомном объекте в иранском НетензеФото: Getty Images
ПолитикаИран

МАГАТЭ: Иран наращивает темпы обогащения урана

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

На подземном объекте в Нетензе запущены каскады центрифуг IR-6, выяснило МАГАТЭ.

https://www.dw.com/ru/magate-iran-narasivaet-tempy-obogasenia-urana/a-63400379

На фоне международных усилий по восстановлению атомной сделки Иран форсирует обогащение урана. На подземном объекте в Нетензе запущены три недавно установленных каскада центрифуг IR-6, в дополнение к уже запланированным 12 центрифугам будет запущено еще три каскада, сообщило во вторник, 11 октября, агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Каскады - связанные друг с другом центрифуги - позволяют увеличить концентрацию изотопов урана, пригодных для производства ядерного оружия.

Международная атомная сделка 2015 года была призвана не допустить создания Ираном ядерного оружия. Правительство в Тегеране отрицает наличие у него подобных планов, заявляя, что обладание ядерным оружием противоречит исламу. США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из атомной сделки и вновь ввели санкции против Ирана. После этого Тегеран отказался выполнять все условия этого документа. 

Смотрите также:

Почему в Иране не любят США?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сделка с Ираном – нефть в обмен на мирный атом (14.07.2015)

Сделка с Ираном – нефть в обмен на мирный атом (14.07.2015)

В Вене "шестерка" переговорщиков, в которую входят РФ, США, КНР, Великобритания, Франция и ФРГ, подписали соглашение с Ираном по его ядерной программе.
Политика
14 июля 2015 г.
03:03 мин.
external

Немецкий бизнес ждет отмены санкций против Ирана (17.04.15)

Немецкий бизнес ждет отмены санкций против Ирана (17.04.15)

Договоренность по атомной программе Ирана достигнута, но санкции против Тегерана пока никто не отменил. Иностранные компании к возобновлению сотрудничества с Ираном готовы.
Экономика и бизнес
19 апреля 2015 г.
02:44 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Люди прячутся от обстрелов в харьковском метро

По всей Украине объявлена воздушная тревога

Конфликты
12 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Тяжелый электрический грузовик Tesla Semi

Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Экономика и бизнес
6 ч. назад
Арне Шёнбом

Почему главу "киберсекьюрити" ФРГ заподозрили в связях с ФСБ

Почему главу "киберсекьюрити" ФРГ заподозрили в связях с ФСБ

Политика
14 ч. назад
Пожар на центральной улице Киева после ракетных ударов 10 октября

Ракетные удары РФ по городам Украины после взрыва на Крымском мосту

Ракетные удары РФ по городам Украины после взрыва на Крымском мосту

Конфликты
16 ч. назад
10 фото
Владимир Кара-Мурза

За что оппозиционер Кара-Мурза получил премию Совета Европы

За что оппозиционер Кара-Мурза получил премию Совета Европы

Политика
22 ч. назад
Пациент в отделении затяжного ковида

После ковида. Как помогают тем, у кого остались симптомы

После ковида. Как помогают тем, у кого остались симптомы

Здоровье
10 октября 2022 г.
Сервисные модули для космических кораблей Orion для полетов на Луну по программе Artemis изготавливают в Бремене

Космическая стратегия ФРГ: спутники связи и морские старты

Космическая стратегия ФРГ: спутники связи и морские старты

Экономика и бизнес
9 октября 2022 г.
На главную страницу