МАГАТЭ: Иран наращивает темпы обогащения урана

На фоне международных усилий по восстановлению атомной сделки Иран форсирует обогащение урана. На подземном объекте в Нетензе запущены три недавно установленных каскада центрифуг IR-6, в дополнение к уже запланированным 12 центрифугам будет запущено еще три каскада, сообщило во вторник, 11 октября, агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Каскады - связанные друг с другом центрифуги - позволяют увеличить концентрацию изотопов урана, пригодных для производства ядерного оружия.

Международная атомная сделка 2015 года была призвана не допустить создания Ираном ядерного оружия. Правительство в Тегеране отрицает наличие у него подобных планов, заявляя, что обладание ядерным оружием противоречит исламу. США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из атомной сделки и вновь ввели санкции против Ирана. После этого Тегеран отказался выполнять все условия этого документа.

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