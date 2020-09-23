Комментарий: Лукашенко - подпольный президент Беларуси

Александр Лукашенко провел свою инаугурацию в формате спецоперации. На церемонию тайно свезли белорусское начальство, а иностранцев не позвали, даже гостей из Москвы или Пекина. Само мероприятие не было никак анонсировано. Вопреки белорусскому закону о выборах главы государства, не было и трансляции по национальному телевидению. Эта спецоперация - успех или провал белорусского правителя?

"Коронация вора в законе"

Светлана Тихановская, которая вполне могла стать победителем белорусских выборов, если бы они проводились по закону, а Лукашенко не пошел бы на тотальные фальсификации, назвала инаугурацию "фарсом". Комментаторы в СМИ и соцсетях соревнуются в остроумии, называя инаугурацию Лукашенко "тайным браком", "свадьбой в Лас-Вегасе" и даже "коронацией вора в законе". Но главным остается вопрос осмысленности решения, принятого Александром Лукашенко.

Иван Преображенский

У него было время до 9 октября, чтобы провозгласить себя президентом. За это время можно было подготовиться. Позвать гостей из дружественных стран, свезти автобусами "правильных" белорусов и раздать им флажки, зачистить центр города так, чтобы можно было красиво проехать или даже пройтись по Минску, наконец, организовать телевизионную трансляцию.

Сравнить "самопровозглашение" Лукашенко президентом можно разве что с инаугурацией Владимира Путина в 2012 году. Правда, и это сравнение будет не в пользу белорусского руководителя. Вся страна наблюдала гордый проезд путинского кортежа по "покоренной" Москве. Это было вступление на престол победителя. Лукашенко же поспешил и стал "подпольным президентом", причем, собрав в зале всех, кому он доверяет, то есть тех, кто теперь автоматически станет фигурантом санкционных списков.

Торопясь оформить свои полномочия, Лукашенко забыл, если вообще это знал, что инаугурация - не только формальная, но и символическая процедура получения власти. Фактически, это аналог коронации. Она просто обязана быть "обнародована" и, в идеале, сопровождаться массовыми гуляньями, которые показывают, что подданные обожают своего монарха. Легитимизация власти часто важнее собственно бюрократических процедурных вопросов.

Поэтому тайная коронация Лукашенко - полное фиаско его политики. Это открытое публичное признание того, что он сам прекрасно понимает: он узурпатор. Эдакий принц Джон со своими наемниками, который пытается захватить трон, пока законного лидера Ричарда Львиное Сердце удается удерживать за границей. Не хватает только Робин Гуда.

Лукашенко не выразил бы свои чувства и страхи откровеннее, даже если бы выступил вместо инаугурации по национальному телевидению и открыто сказал белорусам: "Я вас боюсь".

Узурпация как форма правления

Александру Лукашенко не впервой нарушать законы Беларуси, он это делает уже четверть столетия. Поэтому бессмысленно рассуждать о том, превратился ли белорусский правитель окончательно в узурпатора именно 23 сентября. Он является им с 1994 года, с того момента как разогнал Верховный совет и переписал на незаконном плебисците Конституцию .

Разница только в одном: тогда мало кто сомневался в том, что Лукашенко пользуется поддержкой если не абсолютного большинства белорусов, то уж точно значительной их части. Раньше его кто в шутку, а кто любя называл "бацькой". За этим стояла народная любовь или, как минимум, уважение.

Теперь, став "президентом ОМОНа", нарисовав себе поддержку 80% сограждан, он превратился в "АнтиБацьку", антипрезидента своей страны.

Самопровозглашенный президент

В глазах коллективного Запада Лукашенко - узурпатор, его инаугурацию ни ЕС, ни США, ни другие экономически развитые страны не признают. Даже в Москве и Пекине будут помнить об этом подпольном мероприятии. И Кремль, конечно, напомнит о ней Лукашенко, когда понадобится на очередных переговорах поставить его на место.

Кстати, в страхе не только перед собственным народом, но и перед Москвой может быть еще одна причина этой спецоперации. В первую очередь, конечно, инаугурацию тайно провели для того, чтобы помешать населению мобилизоваться к конкретной дате и заблокировать центр города. Но Лукашенко мог руководствоваться еще и желанием все-таки самостоятельно взойти на престол. Чтобы не пришлось корону принимать из рук "приехавшего в гости" Владимира Путина.

Но даже если так, расчет Лукашенко провалился. Он не решил ни одну из своих внутриполитических или внешнеполитических проблем. Наоборот, Лукашенко лишь добавил аргументов тем, кто перестал его считать законным президентом Беларуси.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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