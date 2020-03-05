Lufthansa отменила более 7 тысяч рейсов в марте из-за падения спроса

В связи с падением спроса на авиабилеты на фоне эпидемии коронавируса немецкая авиакомпания Lufthansa аннулировала до конца марта около 7100 рейсов. Речь идет о 3750 рейсах из Франкфурта-на-Майне и 3350 рейсах из Мюнхена, сообщил крупнейший немецкий авиаперевозчик в четверг, 5 марта.

Отмена целых направлений и снижение частоты рейсов по ряду других направлений в пересчете на число пассажирских мест соответствуют отказу от использования 150 самолетов. Таким образом до конца марта на земле будут оставаться на земле 125 ближне- и среднемагистральных и 25 дальнемагистральных самолетов из насчитывающего 770 лайнеров самолетного парка концерна Lufthansa, также включающего дочерние компании Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.

Внутренние рейсы и полеты на север Италии

Большинство аннулированных рейсов - внутригерманские, а также в особенно пострадавшие от вспышки коронавируса SARS-CoV-2 города на севере Италии. Кроме них, отменен и ряд рейсов по другим европейским направлениям. В общей сложности речь идет об отмене рейсов по 25 процентам всех направлений, сообщила Lufthansa.

С 8 марта до конца зимнего расписания полетов 28 марта отменены рейсы в израильские аэропорты Тель-Авив и Эйлат в связи с запретом на въезд в Израиль туристам из Германии, Австрии, Швейцарии и ряда других стран. Полеты на материковую часть Китая, приостановленные в конце января на фоне обострения эпидемии коронавируса в этой стране, не будут возобновляться до 24 апреля, сообщается далее. Число рейсов Lufthansa в Гонконг и Южную Корею также сокращено, а полеты в Иран по-прежнему приостановлены.

Как отмечается в заявлении, пока не поддается оценке предполагаемое снижение прибыли авиакомпании в связи с эпидемией. 19 марта будут опубликованы новые финансовые данные Lufthansa.

Почти 97 тысяч заболевших коронавирусом во всем мире

Во всем мире, по данным сайта Worldometers на 5 марта, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились почти 97 тысяч человек, из них 80,4 тысячи приходится на Китай. В Южной Корее - более 6 тысячи заразившихся коронавирусом, в Иране - 3,5 тысячи, в Италии - более трех тысяч. От последствий заболевания скончались в общей сложности 3,3 тысячи человек, из них 3013 в Китае, с которого началось распространение нового возбудителя, по 107 в Италии и Иране, 40 в Южной Корее. При этом выздоровели почти 54 тысячи пациентов. В Германии число заразившихся составляет 444.

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