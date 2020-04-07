Lufthansa на фоне пандемии не сможет самостоятельно выйти из кризиса

Крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa, по собственным прогнозам, уже не сможет выйти из кризиса самостоятельно, сообщили в компании в четверг, 23 апреля. Ранее Lufthansa объявила об операционных потерях в размере 1,2 млрд евро за первый квартал 2020 года. Во втором квартале компания ожидает еще более крупные потери.

В настоящий момент в распоряжении Lufthansa имеются 4,4 млрд евро ликвидных активов, но уже в ближайшие недели эти средства "значительно сократятся", отметили в компании. "Концерн не рассчитывает на то, что сумеет покрыть возникшую потребность в капиталах дальнейшим привлечением средств на рынке", - подчеркнули представители авиаперевозчика. Пока Lufthansa не берется предсказывать, когда она сможет увеличить количество рейсов.

Lufthansa надеется на помощь государства

В надежде получить новые источники финансирования, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить свою платежеспособность, Lufthansa ведет "интенсивные переговоры" с властями Германии, а также Швейцарии, Австрии и Бельгии, где находятся дочерние компании авиаконцерна. По заявлению представительства Lufthansa, речь идет о поручительствах, кредитах и негласном участии. Кроме того, обсуждается прямое участие государства в инвестиционной деятельности. Lufthansa надеется на успешное завершение переговоров.

Пандемия коронавируса тяжело ударила по авиакомпании. В начале апреля она объявила о прекращении деятельности своей дочерней компании Germanwings. Исполнительный совет Deutsche Lufthansa AG считает, что отмена глобальных ограничений на авиаперелеты займет месяцы, а восстановление мирового спроса - годы.

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