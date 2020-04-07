 Lufthansa на фоне пандемии не сможет самостоятельно выйти из кризиса | Новости из Германии о Германии | DW | 23.04.2020

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Германия

Lufthansa на фоне пандемии не сможет самостоятельно выйти из кризиса

Крупнейший немецкий авиаперевозчик терпит многомиллиардные убытки из-за пандемии коронавируса. Чтобы выйти из кризиса, Lufthansa решила обратиться за помощью к государству.

Самолеты Lufthansa в аэропорту в Мюнхене (фото из архива)

Крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa, по собственным прогнозам, уже не сможет выйти из кризиса самостоятельно, сообщили в компании в четверг, 23 апреля. Ранее Lufthansa объявила об операционных потерях в размере 1,2 млрд евро за первый квартал 2020 года. Во втором квартале компания ожидает еще более крупные потери.

В настоящий момент в распоряжении Lufthansa имеются 4,4 млрд евро ликвидных активов, но уже в ближайшие недели эти средства "значительно сократятся", отметили в компании. "Концерн не рассчитывает на то, что сумеет покрыть возникшую потребность в капиталах дальнейшим привлечением средств на рынке", - подчеркнули представители авиаперевозчика. Пока Lufthansa не берется предсказывать, когда она сможет увеличить количество рейсов.

Lufthansa надеется на помощь государства

В надежде получить новые источники финансирования, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить свою платежеспособность, Lufthansa ведет "интенсивные переговоры" с властями Германии, а также Швейцарии, Австрии и Бельгии, где находятся дочерние компании авиаконцерна. По заявлению представительства Lufthansa, речь идет о поручительствах, кредитах и негласном участии. Кроме того, обсуждается прямое участие государства в инвестиционной деятельности. Lufthansa надеется на успешное завершение переговоров.

Пандемия коронавируса тяжело ударила по авиакомпании. В начале апреля она объявила о прекращении деятельности своей дочерней компании Germanwings. Исполнительный совет Deutsche Lufthansa AG считает, что отмена глобальных ограничений на авиаперелеты займет месяцы, а восстановление мирового спроса - годы.

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    Выбор имени

    Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

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    Гамбург

    Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

  • Аэропорт в Нюрнберге

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

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    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


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Контекст

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