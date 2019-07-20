 Lufthansa и Britisch Airways приостановили полеты в Каир | Новости из Германии о Европе | DW | 20.07.2019

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Европа

Lufthansa и Britisch Airways приостановили полеты в Каир

Lufthansa отменила все рейсы в Каир на один день, а Britisch Airways - на семь дней. Обе авиакомпании объясняют свое решение заботой о безопасности пассажиров и членов экипажа.

Самолеты Lufthansa и Britisch Airways

Самолеты Lufthansa и Britisch Airways

Авиакомпании Lufthansa и Britisch Airways объявили в субботу, 20 июля, что прекращают полеты в Каир. Они объяснили этот шаг заботой о безопасности пассажиров.

Lufthansa прекратила перелеты в Каир из Мюнхена и Франкфурта-на-Майне только на один день - 20 июля, о чем было объявлено в этот же день вечером. "Поскольку безопасность для Lufthansa представляет собой наивысший приоритет, авиакомпания приняла решение прекратить полеты в Каир на то время, пока проходит проверка ситуации", - заявили в крупнейшей авиакомпании Германии.

В Lufthansa не назвали деталей, и действительная причина приостановки рейсов пока остается неясной.

Контекст

Глава МИД Египта пожаловался на недостаточную поддержку со стороны Запада. Также Самех Шукри заявил, что Каиру неизвестны причины, по которым рядом стран были остановлены полеты в Египет. (08.11.2015)

Каждая авиакатастрофа деформирует восприятие безопасности полетов. Хотя статистически самолеты - самый безопасный вид транспорта на планете. Даже если им 24 года. (25.03.2015)

В свою очередь, Britisch Airways отменили все рейс в Каир на ближайшие семь дней. Британский авиаперевозчик также мотивировал свое решение тем, что "безопасность пассажиров и членов экипажа имеет наивысший приоритет", не разглашая подробностей. МИД Великобритании предупредил туристов о повышенной опасности во время перелетов в Египет.

Запрет воздушных перевозок из России в Египет

Авиасообщение с Египтом прерывала и Россия. Рейсы были приостановлены с ноября 2015 года после крушения над Синаем самолета "Когалымавиа". Лайнер следовал из Шарм-аш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли все находившиеся на его борту 224 человека. Авиакатастрофа была признана терактом. Авиасообщение между странами было восстановлено в январе 2018 года, когда президент России Владимир Путин разрешил возобновить перелеты в Каир.

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