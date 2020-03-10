Lufthansa из-за коронавируса отменила 23 тысячи авиарейсов

Крупнейшая в ФРГ авиакомпания Lufthansa из-за эпидемии коронавируса вынуждена резко сократить авиаперевозки и в апреле. В период с 29 марта по 24 апреля компания аннулирует около 23 тысяч авиарейсов и в ближайшие недели ожидаются дальнейшие ограничительные меры, сообщила Lufthansa вечером в среду, 11 марта. Об изменениях в графике полетов после 25 апреля будет объявлено позже.

Ограничительные меры распространяются, в первую очередь, на Европу, Азию и Ближний Восток. "При аннулировании авиарейсов Lufthansa следит за тем, чтобы все места назначения на всех континентах оставались в доступе одной из авиалиний Lufthansa Group через Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Цюрих, Вену и Брюссель", - подчеркивается в сообщении авиаконцерна.

Принадлежащая Lufthansa компания Austrian Airlines в марте - апреле также аннулирует до 50 процентов своих авиарейсов.

Компания Lauda, принадлежащая лоукостеру Ryanair, с период с 29 марта по 30 апреля сокращает объем авиаперевозок на 30 процентов.

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