Лидера Мьянмы лишили премии Сахарова

Европарламент ввел санкции против министра иностранных дел Мьянмы, государственного советника Аун Сан Су Чжи, которая сегодня фактически является гражданским руководителем Мьянмы. В четверг, 10 сентября, глава Европарламента Давид Сассоли и председатели фракций решили исключить Су Чжи из списка лауреатов премии Сахарова.

Причиной этой меры стала политика Мьянмы в отношении этнической группы рохинджа. Европарламентарии подвергли критике бездействие Су Чжи в условиях "непрекращающихся преступлений против мусульман-рохинджа".

Ныне 75-летняя Аун Сан Су Чжи получила в 1990 году премию Сахарова в области прав человека за ее ненасильственную борьбу за демократию и права человека в бывшей Бирме. Годом позже ее наградили Нобелевской премией мира. Однако впоследствии отношение отношение к лидеру Мьянмы стало постепенно меняться.

Отрицание геноцида рохинджа

В декабре 2019 года Су Чжи лично защищала позицию своей страны в Международном суде ООН после того, как министерство юстиции Гамбии подало иск, обвинив власти Мьянмы в геноциде рохинджа - местной этнической группы, исповедующей ислам. Аун Сан Су Чжи заявила в Гааге, что армия Мьянмы защищала страну от вооруженных мятежников, и назвала само обвинение "не отражающим полноту картины и вводящим в заблуждение".

По ее словам, сегодня Мьянма переживает внутренний вооруженный конфликт. Осенью 2016 года мятежники напали на полицейские участки в стране, в ответ власти задействовали армию, указала Су Чжи. Признав, что в ходе этого конфликта могли быть превышены полномочия, она подчеркнула, что власти страны преследуют по закону ответственных за это.

Иск Гамбии к Мьянме из-за геноцида рохинджа

Иск Гамбии к Мьянме основан на докладе экспертов ООН, в котором говорится, что 600 тысяч рохинджа, проживающих в Мьянме, сталкиваются с угрозой геноцида. В этом документе, опубликованном 16 сентября 2019 года, армия Мьянмы обвинена в "затяжном геноциде". Кроме прочего, там говорится, что солдаты убили тысячи человек, а также насиловали женщин и жестоко обращались с детьми, сравнивали с землей целые деревни и сжигали людей заживо в их домах. Около 740 тысяч человек, по данным ООН, из-за угрозы геноцида в Мьянме вынуждены были бежать в соседнюю страну - Бангладеш.

Как отмечает онлайн-издание "Медуза", авторитет Аун Сан Су Чжи, "имевшей ранее образ святой", стал падать, после того как в 2018 году ее раскритиковала миссия ООН за то, что она не предотвратила преследования журналистов агентства Reuters, приговоренных судом в Мьянме к семи годам тюрьмы за то, что они якобы незаконно получили доступ к секретным документам.

Кроме того, 3 октября 2018 года из-за бездействия Аун Сан Су Чжи по поводу геноцида рохинджа в Мьянме ее лишили почетного гражданства Канады, которое ей предоставили в 2007 году.

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