 ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова прекратила голодовку | Новости из Германии о России | DW | 07.05.2021

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Россия

ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова прекратила голодовку

Художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова, обвиняемая в распространении порнографии, заявила о поиске новой стратегии борьбы за свои права.

Художница Юлия Цветкова

Художница Юлия Цветкова

Российская ЛГБТ-активистка и феминистка Юлия Цветкова, обвиняемая в распространении порнографии из-за рисунков в соцсети "В контакте", прекратила голодовку, заявив о поиске новой стратегии протеста. Об этом от имени активистки сообщается в пятницу, 7 мая, на странице ее матери Анны Ходыревой в Facebook.

 

"О прекращении голодовки меня попросили мама, доктора и защитники. И если моя ненависть к трусости и подлости сильна, то моя любовь к тем, кто рядом со мной, все же сильнее. Мои близкие за последнее время и так пережили много страданий, и я поняла, что неправильно приносить дополнительные страдания своими руками. Ровно как нельзя мешать работать собственным защитникам", - говорится в заявлении.

Кроме того, в посте указывается на отсутствие каких-либо подвижек в судебном разбирательстве по делу Цветковой. Вместе с тем активистка отметила, что получила ответ на требование прозрачности процесса. "Их "открытость" выражается в том, чтобы организовывать "экспертные мнения" о том, что моя деятельность равна педофилии и сливать документы подтверждающие мои связи с заграницей", - указала она.

Уголовное дело против Цветковой

Уголовное дело о распространении порнографии против художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой было возбуждено в ноябре 2019 года из-за рисунков на тему бодипозитива в паблике "Монологи вагины". До марта 2020 года она находились под домашним арестом, позднее его заменили на подписку о невыезде. Обвинения активистке были предъявлены в июне 2020 года.

За последние годы Цветкова получила за свои рисунки несколько административных штрафов по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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    Автор: Кристине Ленен, Янина Мороз


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