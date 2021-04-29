ЛГБТ-активистка Цветкова объявила голодовку протеста

Российская ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова, обвиняемая в распространении порнографии из-за рисунков в соцсети "ВКонтакте", объявила голодовку. В сообщении, выложенном на странице ее матери Анны Ходыревой в Facebook в субботу, 1 мая, Цветкова требует ускорить рассмотрение ее дела, которое длится уже почти два года.

"Дело раз за разом отправляли на "доследование" и снова и снова запихивали в него (весьма сомнительные) доказательства. Не могли утвердить обвинительное. Не могли назначить суд. Сейчас заседания идут по одному в месяц. Два года следствия. Два года украденной жизни. За репосты. И эти два года даже не зачтутся в срок, потому что я под самой мягкой мерой пресечения", - написала активистка.

Юлия Цветкова потребовала от государства "быть мужиком" и открыть процесс над ней, чтобы позволить ей "защищаться всеми законными методами и допустить в процесс общественного защитника". "Страшно ли мне? Да, пожалуй. Но терять мне особо нечего. Здоровье у меня подорвано уже достаточно давно. Каких-то привязок в виде работы, коллег или друзей, благодаря действиям государства, тоже почти не осталось. У меня есть только мое достоинство, и сейчас я рада, что поступаю так, как говорит совесть", - резюмировала активистка.

Уголовное дело против Цветковой

Уголовное дело против Юлии Цветковой было возбуждено в ноябре 2019 года. До марта 2020 года она находились под домашним арестом, позднее его заменили на подписку о невыезде. Обвинения активистке были предъявлены в июне 2020 года.

За последние годы Цветкова получила за свои рисунки несколько административных штрафов по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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