Куда львы прячутся от снега (фото)

Оснабрюк • В зоопарке Оснабрюка львица спряталась от мокрого снега в свою пещеру и наблюдает за непогодой изнутри. К выходным во многих регионах Германии неожиданно наступила зима.

Зоопарк в Оснабрюке (Zoo Osnabrück) основали в 1936 году. Первоначально здесь можно было увидеть только животных, встречавшихся в дикой природе Германии. Первыми жильцами стали барсук, лиса и медведь. Животные других стран и континентов появились после войны. Число посетителей - около 850 тысяч человек ежегодно. Зоопарк Оснабрюка - один из самых хорошо посещаемых в Германии зверинцев.

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