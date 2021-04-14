 Кто придумал Франконскую Швейцарию (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 04.06.2021

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По Германии

Кто придумал Франконскую Швейцарию (фото)

Франконская Швейцария - популярный туристический и курортный регион в Баварии. На первой фотографии - краеведческий музей в Тюхерсфельде.

Франконская Швейцария

Тюхерсфельд • Живописные горные местности во многих уголках мира любят образно называть "Швейцариями". По строгим подсчетам, на неофициальной туристической карте Германии можно обнаружить 74 ландшафта со швейцарскими следами. При более щедром и менее щепетильном подходе - около сотни. Одна из них - Франконская Швейцария (Fränkische Schweiz) в Баварии. В литературе это название было впервые использовано в 1807 году в путевых заметках немецкого историка, географа и англиста Иоганна Христиана Фика (Johann Christian Fick).

Франконская Швейцария. Фотографии

Франконская Швейцария
Франконская Швейцария
Франконская Швейцария
Fränkische Schweiz bei Nacht

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    Автор: Максим Нелюбин


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