Кто придумал Франконскую Швейцарию (фото)

Франконская Швейцария - популярный туристический и курортный регион в Баварии. На первой фотографии - краеведческий музей в Тюхерсфельде.
Тюхерсфельд • Живописные горные местности во многих уголках мира любят образно называть "Швейцариями". По строгим подсчетам, на неофициальной туристической карте Германии можно обнаружить 74 ландшафта со швейцарскими следами. При более щедром и менее щепетильном подходе - около сотни. Одна из них - Франконская Швейцария (Fränkische Schweiz) в Баварии. В литературе это название было впервые использовано в 1807 году в путевых заметках немецкого историка, географа и англиста Иоганна Христиана Фика (Johann Christian Fick).
Смотрите также:
Этот таможенный пункт возвели своими руками жители приграничных деревень в Баварии и Гессене. Когда, зачем и почему?
Хороша страна Германия, здесь Швейцарий больше всех! Ничего случайного в этом нет.
В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена.
Замок Унтерауфзес, заложенный в XI веке, относится к числу старейших в этом баварском регионе.
Древний замок, долгое время служивший резиденцией одному знатному роду, был взят штурмом и разрушен в 1553 году.