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В районе падения вертолета в Броварах, 18 январяФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
ПолитикаУкраина

Под Киевом упал вертолет: погибло руководство МВД Украины

Сергей Ромашенко
42 мин. назад

Погибли министр внутренних дел Украины, его первый заместитель и государственный секретарь, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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В результате падения вертолета в городе Бровары Киевской области в среду, 18 января, погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины в соцсети Facebook Игорь Клименко. "Всего пока известно о 16 погибших, из них двое детей. Из них девять находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей", - сообщил Клименко.

Чуть позже власти уточнили, что погибли 18 человек, в том числе трое детей. Ранены 26 человек, среди них 12 детей. 

Вертолет упал между детским садом и жилым домом. На месте его падения возник пожар. Из детсада были экстренно эвакуированы все дети и сотрудники.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, вертолет "выполнял задачи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям". В свою очередь заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из "горячих точек".

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что следствие рассматривает "все возможные версии аварии вертолета". По словам очевидцев, машина летела на крайне малой высоте, из-за тумана пилот поздно заметил здания, сделал резкий маневр, из-за чего потерял управление. Между тем представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что о причинах авиакатастрофы в Броварах говорить пока рано. "Комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты, будет расследовать причины. Это не будет один-два дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает некоторое время", - заявил Игнат.

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