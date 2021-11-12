 Катастрофа с ковидом: Европу накрыла четвертая волна пандемии. Европа в фокусе | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 18.11.2021

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Катастрофа с ковидом: Европу накрыла четвертая волна пандемии. Европа в фокусе

Также в программе: кто выиграл от контрсанкций Путина в России, скандал в католической церкви во Франции, как спасают климат в Шотландии.

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