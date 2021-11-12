Катастрофа с ковидом: Европу накрыла четвертая волна пандемии. Европа в фокусе

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Суточное количество летальных исходов от ковида в России превышает 1,2 тысячи уже пятый день подряд. Число заражений остается на уровне 40 тысяч в день.
35 ведущих ученых Германии выступили за создание общенационального кризисного штаба с участием экспертов. Каждый день промедления стоит человеческих жизней, подчеркнули они.
Власти Баварии с 11 ноября - в третий раз с начала пандемии - объявили чрезвычайное положение. Федеральная земля стала одним из эпицентров новых заражений в Германии.
Показатель распространения вируса SARS-CoV-2, указывающий на количество новых случаев инфицирования на 100 000 жителей Германии за последние семь дней, обновляет максимумы девятый день подряд.
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