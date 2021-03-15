Кошка просидела на тополе три дня. На помощь пришли пожарные (фото)

Гамбург • Немецкие пожарные в очередной раз выступили в роли спасателей и спасителей животных. На этот раз они пришли на помощь кошке по кличке Мила, которая забралась на тополь в Гамбурге, где просидела три дня на 20-метровой высоте.

Как сообщает информационное агентство dpa, потеряв всякую надежду на то, что любимое домашнее животное преодолеет страх и самостоятельно спустится вниз, в воскресенье, 14 марта, хозяйка вызвала пожарных. Использовав выдвижную лестницу, они смогли выполнить задание и бережно вернули Милу сначала - на землю, а затем - владелице.

Гамбургские пожарные снимают кошку с дерева. Фотографии

Кто платит за спасение животных

По данным газеты Hamburger Morgenpost, в этом крупном немецком городе ежегодно на вызовы для спасения домашних или диких животных пожарные выезжают около 1000 раз. Причем число таких случаев увеличивается. В целом по Германии - примерно 40 тысяч раз.

Должны ли владельцы кошек, собак и других животных оплачивать работу пожарных? В разных федеральных землях - по-разному. Например, в Баварии - всегда бесплатно. В Берлине же несколько лет назад за вызволение таксы из норы хозяину пришлось заплатить 10 тысяч евро. В этой операции участвовало четыре десятка пожарных, а счет был выставлен на 13 тысяч евро. Владелец обратился в суд, но смог лишь снизить сумму - на три тысячи евро. В свою очередь, выезд машины с выдвижной лестницей обычно обходится от 100 до 300 евро.

В Гамбурге, имеющем статус федеральной земли, до последнего времени счета не выставляли, но в прошлом году городские власти приняли решение ввести плату с этого января - правда, пока точно не определили детали. За спасение диких или бесхозных животных счета, конечно же, нигде никому не шлют, так что тем, кто сообщает о таких ситуациях спасателям, беспокоиться по поводу финансовых последствий для себя не стоит.

Отметим также, что за помощью можно обращаться не только к пожарным, но и специалистам приютов для животных, а также, например, древесным альпинистам из фирм по уходу за садами и парками.

Смотрите также:

