Коронавирус: число жертв во Франции превысило 70 тысяч человек

Весь мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 он был выявлен почти у 95 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели почти 68 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 17 января (время московское).
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В Дании впервые обнаружен новый вариант коронавируса из Южной Африки, сообщил датский Минздрав. Мутация SARS-CoV-2 из Великобритании достигла Дании еще несколько недель назад, в стране уже выявлено 256 случаев.
Принц Уильям призвал британцев последовать примеру Елизаветы II и сделать прививку
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Принц Уильям с супругой Кэтрин и Елизавета II
Принц Уильям призвал всех жителей Великобритании последовать примеру его бабушки, королевы Елизаветы II и сделать прививку от коронавируса. Представители британской Национальной службы здравоохранения во время видеоконференции пожаловались ему, что некоторые британцы отказываются делать прививки от SARS-CoV-2. "Мои бабушка и дедушка прошли вакцинацию, и я очень горжусь ими'', - сказал Уильям. 94-летняя королева за неделю до этого сообщила, что они с 99-летним принцем Филиппом получили первую дозу вакцины. Цель британских органов здравоохранения - привить всех жителей королевства старше 70 лет уже к середине февраля.
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Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 70 тысяч человек. По данным Минздрава, количество смертей за последние 24 часа выросло на 196 до 70 142. Число новых заражений в течение прошедших суток составило 21 406, что слегка превышает показатель предыдущего дня. Во Франции вакцинировано уже 413 046 человек.
Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 16 января >>>
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Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов