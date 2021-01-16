Коронавирус: число жертв во Франции превысило 70 тысяч человек

Весь мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 он был выявлен почти у 95 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели почти 68 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 17 января (время московское).

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В Дании впервые обнаружен новый вариант коронавируса из Южной Африки, сообщил датский Минздрав. Мутация SARS-CoV-2 из Великобритании достигла Дании еще несколько недель назад, в стране уже выявлено 256 случаев.

Принц Уильям призвал британцев последовать примеру Елизаветы II и сделать прививку

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Принц Уильям с супругой Кэтрин и Елизавета II

Принц Уильям призвал всех жителей Великобритании последовать примеру его бабушки, королевы Елизаветы II и сделать прививку от коронавируса. Представители британской Национальной службы здравоохранения во время видеоконференции пожаловались ему, что некоторые британцы отказываются делать прививки от SARS-CoV-2. "Мои бабушка и дедушка прошли вакцинацию, и я очень горжусь ими'', - сказал Уильям. 94-летняя королева за неделю до этого сообщила, что они с 99-летним принцем Филиппом получили первую дозу вакцины. Цель британских органов здравоохранения - привить всех жителей королевства старше 70 лет уже к середине февраля.

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Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 70 тысяч человек. По данным Минздрава, количество смертей за последние 24 часа выросло на 196 до 70 142. Число новых заражений в течение прошедших суток составило 21 406, что слегка превышает показатель предыдущего дня. Во Франции вакцинировано уже 413 046 человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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