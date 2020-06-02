 Корабль ″Союз″ вышел на орбиту с новым экипажем для МКС | Новости из Германии о России | DW | 14.10.2020

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Россия

Корабль "Союз" вышел на орбиту с новым экипажем для МКС

Полет корабля впервые проходит по сверхкороткой схеме. Стыковка с МКС должна произойти уже через несколько часов.

Запуск ракеты Союз-2.1а с космодрома Байконур

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Байконур

Ракета-носитель "Союз-2.1а" утром в среду, 14 октября, вывела на целевую орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-17" с новым экипажем Международной космической станции (МКС). Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-17" в 8:53 мск штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС, сообщил "Роскосмос".

Полет корабля впервые проходит по сверхкороткой двухвитковой схеме и должен занять чуть более трех часов. Стыковка с модулем "Рассвет" российского сегмента МКС запланирована на 11:52 мск. Если все пройдет удачно, то это станет рекордом.

Старт с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8:45 мск с космодрома Байконур. На борту корабля "Союз МС-17" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал с борта МКС пуск ракеты "Союз-2.1а". "Фаворы" (позывной экипажа - Ред.), поздравляю с успешным пуском! Полет ракеты из космоса выглядит еще круче, чем с Земли! Готовимся встречать "Союз МС-17" уже через 2,5 часа", - написал Вагнер в своем микроблоге в Twitter.

Космическая миссия на фоне пандемии

Предполетная подготовка экипажей "Союза МС-17" проходила в условиях строгих медико-санитарных мер против коронавируса. В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина твердо убеждены в невозможности попадания вируса на борт МКС, поскольку экипаж дисциплинированно исполнял все необходимые противовирусные меры.

"На Байконуре были созданы беспрецедентные меры, также у нас есть уже весенний опыт. Это доказало, что мы можем прогнозировать непопадание коронавируса на МКС и делать все возможное, чтобы этого не произошло", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦПК.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


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