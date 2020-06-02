Корабль "Союз" вышел на орбиту с новым экипажем для МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" утром в среду, 14 октября, вывела на целевую орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-17" с новым экипажем Международной космической станции (МКС). Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-17" в 8:53 мск штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС, сообщил "Роскосмос".
Полет корабля впервые проходит по сверхкороткой двухвитковой схеме и должен занять чуть более трех часов. Стыковка с модулем "Рассвет" российского сегмента МКС запланирована на 11:52 мск. Если все пройдет удачно, то это станет рекордом.
Старт с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8:45 мск с космодрома Байконур. На борту корабля "Союз МС-17" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.
Российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал с борта МКС пуск ракеты "Союз-2.1а". "Фаворы" (позывной экипажа - Ред.), поздравляю с успешным пуском! Полет ракеты из космоса выглядит еще круче, чем с Земли! Готовимся встречать "Союз МС-17" уже через 2,5 часа", - написал Вагнер в своем микроблоге в Twitter.
Космическая миссия на фоне пандемии
Предполетная подготовка экипажей "Союза МС-17" проходила в условиях строгих медико-санитарных мер против коронавируса. В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина твердо убеждены в невозможности попадания вируса на борт МКС, поскольку экипаж дисциплинированно исполнял все необходимые противовирусные меры.
"На Байконуре были созданы беспрецедентные меры, также у нас есть уже весенний опыт. Это доказало, что мы можем прогнозировать непопадание коронавируса на МКС и делать все возможное, чтобы этого не произошло", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦПК.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина