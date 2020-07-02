 Конгресс США возложил вину за катастрофы 737 MAX на Boeing и регулятора | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.09.2020

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Мир

Конгресс США возложил вину за катастрофы 737 MAX на Boeing и регулятора

Крушения самолетов Boeing 737 MAX вызваны ошибками инженеров и руководства концерна Boeing и неэффективным надзором Федерального управления гражданской авиации, считает Палата представителей США.

Boeing 737 MAX на аэродроме Boeing Field под Сиэтлом

737 MAX на аэродроме Boeing Field под Сиэтлом

Конгресс США возложил вину за две резонансные катастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX на авиастроительную корпорацию и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Трагедии, унесшие 346 жизней, являлись результатом серии ошибок инженеров Boeing, недостатка прозрачности со стороны руководства корпорации и крайне неэффективного надзора со стороны FAA, говорится в докладе Комитета Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре, представленном в среду, 16 сентября.

Концерн Boeing стремился ускорить выход модели на рынок, чтобы составить конкуренцию лайнеру Airbus A320neo, пришли к выводу представители комитета.

В чем конкретно виноват Boeing

Авторы доклада уделили особое внимание системе улучшения характеристик маневренности MCAS, которая, по данным расследований авиакатастроф, и стала ключевым фактором крушений. Активация системы происходит на основании сигнала одного единственного датчика, что является "недочетом проектирования", подчеркивается в документе. Кроме того, Boeing не классифицировал MCAS как критически важный для безопасности механизм, отмечают составители. По их словам, корпорация скрыла важнейшую информацию от FAA, своих клиентов и пилотов.

Ошибки в проектировании самолета упоминались и в предварительных результатах расследования, опубликованных в марте. Тогда же Конгресс подчеркнул, что FAA не выполнило свои обязанности по выявлению значимых проблем в области безопасности эксплуатации самолета.

Компания Boeing переживает кризис из-за модели 737 MAX после авиакатастроф с ее участием в Индонезии и Эфиопии - осенью 2018 года и весной 2019-го. В декабре 2019 года корпорация приостановила производство самолетов этого семейства, присутствовавших на рынке пассажирских авиаперевозок с весны 2017 года. Испытательные полеты в рамках повторной сертификации авиалайнера завершились в июле 2020-го, Boeing анализирует полученные данные.

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    Автор: Ксения Сафронова


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