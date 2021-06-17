Конгресс США проголосовал за федеральный праздник в честь отмены рабства

Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий введение нового федерального праздника - Дня освобождения рабов. В среду, 16 июня, документ поддержали депутаты Палаты представителей в Вашингтоне. За него проголосовали 415 членов нижней палаты, против выступили 14. Днем ранее законопроект единогласно одобрили члены Сената.
Таким образом, решение закрепить статус федерального праздника за Днем освобождения рабов (Juneteenth), который отмечается 19 июня, было принято на фоне редкого единодушия обеих партий. Для вступления его в силу необходима подпись президента Джо Байдена. День освобождения рабов тем самым станет двенадцатым федеральным праздником, в последний раз аналогичное решение было принято 38 лет назад. 19 июня и ранее отмечалось официально в 49 из 50 штатов, за исключением Гавайев.
Отмена рабства в США в 1865 году
Официальным днем отмены рабства в США считается 19 июня 1865 года. В этот день, два месяца после окончания Гражданской войны (1861-1865), прокламация об освобождении рабов была оглашена в последнем из Конфедерации южных штатов - Техасе. Документ был издан в разгар войны, 1 января 1863 года президентом Авраамом Линкольном, но не вступил в силу из-за сопротивления южных штатов. В декабре 1865 года отмена рабства на всей территории США была закреплена в Конституции.
Дебаты об ответственности за рабство в США вновь разгорелись в 2020 году в ходе протестного движения против расизма и полицейского насилия, которые получили название BLM (Black Lives Matter).
Смотрите также:
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Демонстранты вступили в столкновения с полицией.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Стражи порядка применили слезоточивый газ.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть".
Автор: Павел Мыльников