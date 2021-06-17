Конгресс США проголосовал за федеральный праздник в честь отмены рабства

Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий введение нового федерального праздника - Дня освобождения рабов. В среду, 16 июня, документ поддержали депутаты Палаты представителей в Вашингтоне. За него проголосовали 415 членов нижней палаты, против выступили 14. Днем ранее законопроект единогласно одобрили члены Сената.

Таким образом, решение закрепить статус федерального праздника за Днем освобождения рабов (Juneteenth), который отмечается 19 июня, было принято на фоне редкого единодушия обеих партий. Для вступления его в силу необходима подпись президента Джо Байдена. День освобождения рабов тем самым станет двенадцатым федеральным праздником, в последний раз аналогичное решение было принято 38 лет назад. 19 июня и ранее отмечалось официально в 49 из 50 штатов, за исключением Гавайев.

Отмена рабства в США в 1865 году

Официальным днем отмены рабства в США считается 19 июня 1865 года. В этот день, два месяца после окончания Гражданской войны (1861-1865), прокламация об освобождении рабов была оглашена в последнем из Конфедерации южных штатов - Техасе. Документ был издан в разгар войны, 1 января 1863 года президентом Авраамом Линкольном, но не вступил в силу из-за сопротивления южных штатов. В декабре 1865 года отмена рабства на всей территории США была закреплена в Конституции.

Дебаты об ответственности за рабство в США вновь разгорелись в 2020 году в ходе протестного движения против расизма и полицейского насилия, которые получили название BLM (Black Lives Matter).

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