 Конгресс США принял закон о предотвращении шатдауна | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.10.2020

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Мир

Конгресс США принял закон о предотвращении шатдауна

Законом обеспечивается финансирование госучреждений до 11 декабря. На поддержку нуждающихся семей и клиник выделяются многомиллиардные суммы.

Здание Конгресса США

Конгресс США принял закон, призванный не допустить нового шатдауна. Вслед за Палатой представителей документ, обеспечивающий финансирование федеральных учреждений до 11 декабря, вечером в среду, 30 сентября одобрил и Сенат. В результате финансирование гарантировано и на срок в пять недель после проведения президентских выборов. В поддержку закона проголосовало подавляющее большинство и республиканцев, и демократов (84 из 100). Лишь десять сенаторов высказались против.

Палата представителей одобрила этот закон еще неделю назад. Теперь его должен подписать президент США Дональд Трампа, чтобы закон вступил в силу с 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год. Ожидается, что подписание документа станет простой формальностью, поскольку закон о предотвращении шатдауна был согласован и республиканцами, и демократами.

Многомиллиардная помощь

Согласно принятому закону, на продовольственную помощь нуждающимся детям и семьям выделяется почти 8 млрд долларов. Дальнейшая поддержка на фоне продолжающейся пандемии коронавируса будет обеспечена и медицинским учреждениям.

Споры вокруг бюджета на стыке 2018-19 годов привели о шатдауну, продолжавшемуся пять недель, - самому продолжительному в истории США. Тогда от невыплаты зарплаты пострадали около 800 тысяч госслужащих и частных лиц, работавших на американскую администрацию.

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