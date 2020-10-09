Нагорный Карабах - зона конфликта (карта)

Ареной боевых действий за Нагорный Карабах, после обострения конфликта 27 сентября, стала не только территория самопровозглашенной республики, но и прилегающие к ней районы.
Нагорно-карабахский конфликт длится десятилетия. Его самое серьезное обострение после прекращения в 1994 году войны между Азербайджаном и Арменией началось 27 сентября 2020 года. В этот день возобновились масштабные боевые действия между двумя странами и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, которую поддерживает Армения.
Подавляющее большинство жителей Нагорного Карабаха - армяне, однако согласно международному праву территория непризнанной республики принадлежит Азербайджану. До возобновления военных действий Армения контролировала и прилегающие к Нагорному Карабаху районы. Они также стали ареной боев. На карте DW - подробнее о зоне карабахского конфликта.
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