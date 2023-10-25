Командовать новым чеченским батальоном будет Руслан Геремеев

Офицера МВД из Чечни Руслана Геремеева связывают с убийством Бориса Немцова. Его машину видели на Москворецком мосту в момент нападения на политика.

Командиром нового чеченского батальона Минобороны России назначен офицер МВД из Чечни Руслан Геремеев, следует из сообщения главы Чечни Рамзана Кадырова в Telegram , опубликованного вечером во вторник, 24 октября. В 2016 году адвокат родственников убитого оппозиционного политика Вадим Прохоров заявил в одном из интервью, что считает именно Геремеева настоящим организатором покушения на Немцова.

Батальон имени Шейха Мансура

В посте Кадырова от 25 октября 2023 года в Telegram говорится, что формируемый сейчас в Чечне новый батальон Минобороны РФ будет носить имя "выдающегося представителя чеченского народа" Шейха Мансура. По словам главы Чечни, вместе с Геремеевым он посетил строительную площадку в Гудермесе, "где ведется строительство и реконструкция военного объекта для размещения личного состава батальона", и осмотрел эту территорию.

Между тем депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, который, по данным адвоката Вадима Прохорова, является близким родственником Руслана Геремеева, поздравил того с назначением. Геремеев "зарекомендовал себя как достойный представитель команды Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (…), который мужественно и на высоком уровне выполняет любые поставленные задачи", - написал Делимханов в Telegram .

Убийство Бориса Немцова

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в феврале 2015 года. В ходе расследования были задержаны несколько уроженцев Чечни, которые могли быть причастны к убийству политика, напоминает "Новая газета". Как отмечает издание, машину Руслана Геремеева видели на мосту в момент убийства. Следователи хотели допросить его, однако так и не сделали этого, поскольку им не удалось вручить ему повестку по месту жительства, а в суд Геремеев не явился.

Официальным организатором преступления был признан бывший водитель Геремеева Руслан Мухудинов.

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