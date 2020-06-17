Немецкий футбольный клуб "Бавария" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Матч с английским "Челси", завершившийся со счетом 4:1, состоялся в Мюнхене в субботу, 8 августа, и прошел при пустых трибунах из-за пандемии заболевания COVID-19.

Нападающий немцев Роберт Левандовски открыл счет, успешно реализовав пенальти на 10-й минуте игры. Последний в матче гол (84-я минута) также остался за ним. Еще по одному мячу в ворота соперников забили полузащитники "Баварии" Иван Перишич (24-я) и Корентен Толиссо (76-я минута). Единственный за встречу гол за "Челси" на 44-й минуте забил нападающий англичан Тэмми Абрахам.

Теперь "Баварии" предстоит встреча с испанским клубом "Барселона". Матч состоится 14 августа в Лиссабоне.

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