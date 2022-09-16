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Фото: Iwan Baan

Китайская Народная Республика (КНР)

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Контекст

Главы МИД ФРГ и МИД КНР

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Глава МИД ФРГ ставит демократию и права человека в центр внешней политики. Противоречит ли это национальным интересам?
Политика10 мая 2023 г.
Берлин, 9 мая 2023. Пресс-конференция Анналены Бербок и Цинь Гана, министров иностранных дел ФРГ и КНР

Отношения ФРГ и КНР обостряются? Интрига вокруг двух визитов

Отношения ФРГ и КНР обостряются? Интрига вокруг двух визитов

В Пекине отменили встречу с министром финансов Германии, но в Берлине прошли переговоры с главой МИДа Китая.
Политика9 мая 2023 г.
Карикатура о возможном введении Евросоюзом санкций в отношении Китая: человечек в цветах флага ЕС показывает пальцем на лидера КНР Си Цзинпиня. Последний стоит, уперев руки в бока.

Санкции ЕС против КНР, или Брюссель показал пальцем на Пекин

Санкции ЕС против КНР, или Брюссель показал пальцем на Пекин

ЕС может ввести санкции против компаний из Китая, поставляющих оборудование в РФ. Такие планы не нравятся КНР.
Политика8 мая 2023 г.
Переполненная людьми улица в Нью-Дели

Индия обогнала КНР по численности населения. Что это значит?

Индия обогнала КНР по численности населения. Что это значит?

По оценкам ООН, Индия обошла Китай по количеству населения. На что это может повлиять в экономике и политике?
Общество4 мая 2023 г.
external

Президент Литвы: на чьей стороне Китай?

Президент Литвы: на чьей стороне Китай?

Президент Литвы назвал условие, при котором Китай мог бы стать посредником в мирных переговорах Москвы и Киева.
Политика28 апреля 2023 г.03:37 мин.
Павел Климкин

Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной

Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной

Впервые с 2021 лидеры Украины и КНР поговорили лично. Значение разговора Зеленского и Си оценил Павел Климкин.
Конфликты28 апреля 2023 г.
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Конфликты27 апреля 2023 г.
Президент Франции Макрон во время визита в Китай, 7 апреля 2023 года

Макрон меняет дружбу с партнерами в ЕС на союз с диктаторами

Всплывают все новые детали договоренностей Макрона с Си, которые ставят под угрозу весь ЕС, считает Александер Гёрлах.
Александер Гёрлах, профессор Гарвардского университета
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика26 апреля 2023 г.
Жозеп Боррель

"Нагромождение кризисов": ЕС и последствия войны в Украине

Украина, Молдова, Кавказ, Россия и Китай - повестка дня Совета ЕС по иностранным делам стремительно разрастается.
Конфликты25 апреля 2023 г.
Belarus Truppenübungsplatz und Sperrgebiet

Белорусы продолжают симпатизировать Российской Федерации

В Беларуси не наблюдается ухудшения отношения к России. Почему - рассуждает историк Александр Фридман.
Александр Фридман, белорусский ученый, колумнист DW
Александр Фридман
Колонка
Общество24 апреля 2023 г.
Белорусский и китайский флаги в Пекине, февраль 2022 года

У Лукашенко - планы на Китай, помешает ли им ядерное оружие?

При желании Пекин может надавить на Минск и политически, и экономически, считают эксперты.
Политика19 апреля 2023 г.
Президенты Франции и Китая Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине, 6 апреля 2023 года

Визит Макрона в Китай стал катастрофой для Тайваня

Заявлениями после поездки в Пекин президент Франции повысил опасность нападения КHР на Тайвань, пишет Александер Гёрлах.
Александер Гёрлах, профессор Гарвардского университета
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика12 апреля 2023 г.
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Мнения

Иван Преображенский

Си Цзиньпин выдал Путину ярлык на княжение

Иван Преображенский
Комментарий
Политика22 марта 2023 г.
Родион Эббигхаузен

Китайская политика "нулевой терпимости к ковиду" провалилась

Родион Эббигхаузен
Комментарий
Политика16 декабря 2022 г.

Власть Си Цзиньпина в Китае больше не является непререкаемой

Цзюньхуа Чжан
Гостевой комментарий
Политика3 декабря 2022 г.
Иван Преображенский

Центральная Азия без России - время делать выбор

Иван Преображенский
Колонка
Политика22 ноября 2022 г.
Маттиас фон Хайн

Визит канцлера ФРГ Шольца в Китай - ходьба по минному полю

Маттиас фон Хайн
Комментарий
Политика3 ноября 2022 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

У Си Цзиньпина не выйдет создать "анти-НАТО" в Азии

Константин Эггерт
Колонка
Политика16 сентября 2022 г.