Китайская Народная Республика (КНР)

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Публикации по теме
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Контекст
Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы
Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы
Глава МИД ФРГ ставит демократию и права человека в центр внешней политики. Противоречит ли это национальным интересам?
Политика
10.05.2023
10 мая 2023 г.
Отношения ФРГ и КНР обостряются? Интрига вокруг двух визитов
Отношения ФРГ и КНР обостряются? Интрига вокруг двух визитов
В Пекине отменили встречу с министром финансов Германии, но в Берлине прошли переговоры с главой МИДа Китая.
Политика
09.05.2023
9 мая 2023 г.
Санкции ЕС против КНР, или Брюссель показал пальцем на Пекин
Санкции ЕС против КНР, или Брюссель показал пальцем на Пекин
ЕС может ввести санкции против компаний из Китая, поставляющих оборудование в РФ. Такие планы не нравятся КНР.
Политика
08.05.2023
8 мая 2023 г.
Индия обогнала КНР по численности населения. Что это значит?
Индия обогнала КНР по численности населения. Что это значит?
По оценкам ООН, Индия обошла Китай по количеству населения. На что это может повлиять в экономике и политике?
Общество
04.05.2023
4 мая 2023 г.
Президент Литвы: на чьей стороне Китай?
Президент Литвы: на чьей стороне Китай?
Президент Литвы назвал условие, при котором Китай мог бы стать посредником в мирных переговорах Москвы и Киева.
Политика
28.04.2023
28 апреля 2023 г.
03:37 мин.
Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной
Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной
Впервые с 2021 лидеры Украины и КНР поговорили лично. Значение разговора Зеленского и Си оценил Павел Климкин.
Конфликты
28.04.2023
28 апреля 2023 г.
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Эксперт: КНР лишь имитирует миротворческие усилия в Украине
Что кроется за дипломатическими инициативами Китая и каковы их шансы на успех? Интервью DW c Эндрю Смоллом.
Конфликты
27.04.2023
27 апреля 2023 г.
Макрон меняет дружбу с партнерами в ЕС на союз с диктаторами
Всплывают все новые детали договоренностей Макрона с Си, которые ставят под угрозу весь ЕС, считает Александер Гёрлах.
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика
26.04.2023
26 апреля 2023 г.
"Нагромождение кризисов": ЕС и последствия войны в Украине
Украина, Молдова, Кавказ, Россия и Китай - повестка дня Совета ЕС по иностранным делам стремительно разрастается.
Конфликты
25.04.2023
25 апреля 2023 г.
Белорусы продолжают симпатизировать Российской Федерации
В Беларуси не наблюдается ухудшения отношения к России. Почему - рассуждает историк Александр Фридман.
Александр Фридман
Колонка
Общество
24.04.2023
24 апреля 2023 г.
У Лукашенко - планы на Китай, помешает ли им ядерное оружие?
При желании Пекин может надавить на Минск и политически, и экономически, считают эксперты.
Политика
19.04.2023
19 апреля 2023 г.
Визит Макрона в Китай стал катастрофой для Тайваня
Заявлениями после поездки в Пекин президент Франции повысил опасность нападения КHР на Тайвань, пишет Александер Гёрлах.
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика
12.04.2023
12 апреля 2023 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Си Цзиньпин выдал Путину ярлык на княжение
Иван Преображенский
Комментарий
Политика
22.03.2023
22 марта 2023 г.
Китайская политика "нулевой терпимости к ковиду" провалилась
Родион Эббигхаузен
Комментарий
Политика
16.12.2022
16 декабря 2022 г.
Власть Си Цзиньпина в Китае больше не является непререкаемой
Цзюньхуа Чжан
Гостевой комментарий
Политика
03.12.2022
3 декабря 2022 г.
Центральная Азия без России - время делать выбор
Иван Преображенский
Колонка
Политика
22.11.2022
22 ноября 2022 г.
Визит канцлера ФРГ Шольца в Китай - ходьба по минному полю
Маттиас фон Хайн
Комментарий
Политика
03.11.2022
3 ноября 2022 г.
У Си Цзиньпина не выйдет создать "анти-НАТО" в Азии
Константин Эггерт
Колонка
Политика
16.09.2022
16 сентября 2022 г.
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