Китай запретил вещание британского телеканала BBC World News

Власти Китая запретили вещание телеканала BBC World News. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщило агентство AFP. Решение отказать в продлении лицензии на вещание принято из-за "противозаконного контента" и "ущерба национальным интересам КНР", заявили в Главном управлении радио и телевидения Китая. Там подчеркнули, что "новости должны быть достоверными и честными".

В свою очередь медиакорпорация BBC заявила, что разочарована этим решением. Его также осудили власти Великобритании и США. Глава британского МИДа Доминик Рааб заявил о "неприемлемом ограничении свободы СМИ". "У Китая - одни из самых жестких ограничений на свободу СМИ и интернета в мире, и этот шаг только повредит репутации Китая в глазах всего мира", - написал Рааб в своем твиттере.

Решение принято на фоне репортажей BBC о дискриминации уйгурского меньшинства в Китае, а также материалов о коронавирусе. Неделю назад в Великобритании была отозвана лицензия у китайского телеканала CGTN. Британский регулятор выяснил, что CGTN контролируется не его владельцем, а коммунистической партией Китая.

Цель Китая - ассимиляция уйгуров?

По данным правозащитников, в "лагерях перевоспитания" в Китае могут находиться до 1 млн человек, которых направляют туда по выдуманным обвинениям, заставляют там учить северокитайский диалект - мандарин, петь "хвалебные оды" коммунистической партии Китая и принуждают к труду на фабриках международных компаний.

Цель руководства КНР - полная ассимиляция уйгуров, считают некоторые правозащитники. В Китае проживают до 10 млн представителей этого национального меньшинства. Официальный Пекин отрицает обвинения и называет лагеря "центрами профессионально-технического образования", которые используются в целях борьбы с терроризмом и предупреждения опасности исламской радикализации.

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