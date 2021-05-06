Китай приостановил действие договора об экономическом диалоге с Австралией

Китай приостановил действие соглашения с Австралией о стратегическо-экономическом диалоге (Strategic Economic Dialogue Deal). Решение принято в связи с "нынешней позицией" властей этой страны, сообщил Государственный комитет по развитию и реформе КНР в четверг, 6 мая.

Пекин обвинил власти в Канберре в "менталитете холодной войны" и "идеологической дискриминации" и заявил о заморозке "на неопределенное время всей деятельности в рамках соглашения".

Правительство Австралии аннулировало соглашение с КНР штата Виктория

В апреле правительство Скотта Моррисона сообщило, что аннулировало заключенное австралийским штатом Виктория соглашения с КНР в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", также обозначаемой как "Новый шелковый путь". Данная инициатива не соответствует внешнеполитическим интересам страны, заявил австралийский премьер.

3 мая власти Австралии также сообщили о проверке и возможном расторжении договора об аренде китайскими компаниями стратегически важного порта в Дарвине на севере страны.

Проект "Новый шелковый путь"

В рамках масштабного инфраструктурного проекта "Новый шелковый путь" Китай намерен вложить миллиарды долларов в развитие иностранных портов, автомагистралей и железных дорог, телекоммуникационных сетей и аэропортов. В результате должны появиться новые экономические и торговые пути, ведущие из Китая в ЕС, Африку и Латинскую Америку, а также современные торговые маршруты в самом азиатском регионе.

Критики данного проекта, в том числе представители США, ряда стран ЕС и Австралии , опасаются дальнейшего усиления геополитического влияния КНР. Они также указывают на отсутствие прозрачности и несправедливые, по их мнению, условия конкуренции.

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