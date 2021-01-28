 Кант в борделе, соблазнитель Кьеркегор: великие на костре любви | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.01.2021

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Культура и стиль жизни

Кант в борделе, соблазнитель Кьеркегор: великие на костре любви

В какие любовные западни попадали мудрейшие люди мира? Как романтические отношения влияли на их философские труды? Ответ можно найти в книге, только что вышедшей в Германии.

Кадр из фильма “Маркиз де Сад: Жюстина” (1968)

Что есть любовь? Какова ее природа и сущность? Что именно притягивает друг к другу двух людей? В какой момент эмоциональная близость переходит в физическое влечение? Во все времена мыслители пытались найти ответы на эти вопросы - и при этом практически никогда не тематизировали роль любви и эротики в жизни их самих. Какой отпечаток личный любовный опыт накладывал на их деятельность, творчество, мировоззрение, образ мышления? 

Популярный немецкий публицист Манфред Гайер (Manfred Geier) взял на себя смелость проследить связь между биографией и творчеством выдающихся мыслителей разных времен - таких гигантов, как Сократ, Августин, Витгенштейн, маркиз де Сад, Руссо, Кант, Кьеркегор, братья Гумбольдты, Хайдеггер, Фуко. В своей новой книге “Die Liebe der Philosophen” (“Любовь философов”), вышедшей в гамбургском издательстве Rowohlt, он рассказывает о томчто делала любовь с этими великими людьми и кто становился объектом их страсти и обожания. 

С кем был секс у Иммануила Канта? 

Иммануил Кант

Иммануил Кант

Родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант (Immanuel Kant, 1724-1804) признавал большое значение секса в жизни людей, говорил, что мужчина без сексуального влечения был бы несовершенен и в лекциях по этике излагал свое понимание того, каким должен быть секс. При этом сам он никогда женат не был, а среди его прислуги не было ни одной женщины. 

“Когда мне нужны были женщины, я не мог их себе позволить, а когда я смог себе их позволить, мне они стали не нужны”, - цитирует великого философа Манфред Гайер. Но при этом делает существенную оговорку: на верхнем этаже одной кенигсбергской гостиницы, куда Кант частенько захаживал днем, располагался бордель. 

Выбор Сёрена Кьеркегора 

Датский религиозный философ, писатель, основоположник экзистенциализма Сёрен Кьеркегор (1813-1855) очень любил музыку Моцарта. Он мог слушать ее часами. Но особенно волновала его опера-буффа “Дон Жуан”, в основе которой - легенда о дерзком искусителе, который играючи покорял женские сердца. 

Сёрен Кьеркегор

Сёрен Кьеркегор

Кьеркегору очень хотелось походить на этого удачливого обольстителя, и он в реальной жизни с головой бросался в омут утех, не гнушаясь случайными связями и не беря на себя никаких обязательств. Главным для него тут было заманить "добычу", поиграть с ней, а потом отпустить. По-настоящему любить женщин он себе запрещал, поскольку главным в своей жизни считал любовь к богу. Тут речь шла об этике, а в соответствии с позицией Кьеркегора компромисс между этикой и эстетикой недопустим. 

В возрасте 24 лет его внимание привлекла наивная 14-летняя девочка Регина ОльсенКьеркегор задался целью покорить ее - и ему это удалось. Регина безоглядно влюбилась в него, и три года спустя состоялась их помолвка. Но прошло чуть больше года - и Кьеркегор бросил невесту, потому что понял, что сам полюбил ее. Из-за этого он потом мучился всю жизньОтчаяние, в плену которого оказался Кьеркегор, и положило начало его философии экзистенциализма. Манфред Гайер убежден: будь Кьеркегор в жизни счастлив, вряд ли из-под его пера вышли такие крупные труды, как “Страх и трепет”, “Или-или”, “Болезнь к смерти”. 

Мучения Жан-Жака Руссо 

Франко-швейцарский философ Жан-Жак Руссо (1712-1778) был очень влюбчив. Он увлекался то одной женщиной, то другой и в конце концов обвенчался со служанкой гостиницы - простой неграмотной девушкой Терезой Левассёр. А потом Руссо, проповедовавший гуманизм, отдал всех своих появившихся в разные годы на свет детей в воспитательный дом, объясняя это тем, что не в состоянии их прокормить. 

Правда, сам из-за этого всю жизнь потом сильно страдалЗато если бы не эти переживания, неизвестно, увидел бы свет его знаменитый роман-трактат “Эмиль, или О воспитании”, ставший главным педагогическим сочинением Руссо. На бумаге ему удалось то, на что он решился в жизни, рассуждает Манфред Гайер. 

Счастье фон Гумбольдта и Сократа 

Одних героев книги Гайера - таких, как Аврелий Августин, Руссо, Кьеркегор, маркиз де Сад и, возможно, Кант влекло к женщинамДругие - Александр фон Гумбольдт (Alexander von Humboldt), Людвиг Витгенштейн (Ludwig Wittgenstein), Мишель Фуко - питали слабость к мужчинам. При этом ни один из них так и не испытал настоящего счастья в любви. А вот немецкий философ, языковед и государственный деятель Вильгельм фон Гумбольдт (Wilhelm von Humboldt, 1767-1835), брат Александра фон Гумбольдта, стоит совсем особняком. 

Каролина фон Гумбольдт

Каролина фон Гумбольдт

Со своей женой Каролиной (Caroline von Humboldt, 1766-1829) - одной из самых умных и эмансипированных женщин своего времени, с которой у них было восемь детей, - он прожил в полной гармонии и был безмерно счастлив. И у него, и у нее бывали романы на стороне, но на семейной жизни это не отражалось: супруги никогда не ущемляли свободы друг друга.

Среди тех, кто считал себя счастливым в любви, - и древнегреческий мыслитель Сократ. А заявления по поводу того, что он был несчастлив с женой Ксантиппой, славившейся сварливым характером, не соответствуют истине, утверждает Манфред Гайер. Он напоминает об одном из принципов Сократа: тот, кто хочет стать хорошим наездником, выбирает не самых смирных лошадей. Умение ладить даже с теми, у кого тяжелые характеры, и есть искусство жить с людьми. С такой философией спорить трудно. 

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