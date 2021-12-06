Как в Германии работает схема сдачи пустых бутылок

По субботам утром во многих супермаркетах Германии можно увидеть небольшие очереди людей с сумками, заполненными бутылками. Только не путайте их с очередями к кассе - эти люди ничего не покупают. Напротив, они хотят сдать в специальный автомат пустую тару.

На первый взгляд, схема довольно простая: когда вы покупаете какой-нибудь напиток, в его стоимость уже включен депозит, по-немецки - Pfand. Эти деньги можно получить обратно, вернув в магазин пустые бутылки.

"До 2003 года в Германии ежегодно выбрасывались почти 3 миллиарда одноразовых бутылок, загрязняя окружающую среду," - говорит Томас Фишер (Thomas Fischer), директор по вопросам безотходной экономики в немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH). Сейчас показатель возврата пустой тары в стране составляет 98 процентов. "Более высокого показателя достичь невозможно", - подчеркивает Фишер.

Автомат для стеклянных бутылок в супермаркете

В Германии есть два типа бутылок, за сдачу которых возвращают деньги: многоразовые - из стекла или PET-пластика (полиэтилентерефталата) и одноразовая тара из PET-пластика, которая сразу отправляется в переработку.

В первом случае сумму депозита устанавливает производитель, и она может колебаться от восьми до 25 центов. Во втором случае сумму депозита устанавливает государство, и она составляет 25 центов.

Но несмотря на то, что для покупателей эта схема выглядит простой, она представляет собой гораздо более сложный механизм.

Путешествие одной бутылки

Куда отправляется многоразовая бутылка, скажем, из-под Coca-Cola, которую возвращают в супермаркет? Вначале она попадает в сортировочный центр - к другим бутылкам того же размера и формы. После этого тару отправляют производителю напитков, который разливает напитки именно в такие бутылки. Там их тщательно моют, заново наполняют, и они снова оказываются на полках магазинов.

По данным Федерального агентства по охране окружающей среды (UBA), одну стеклянную бутылку можно заново наполнять до 50 раз без потери качества напитка. Для многоразовых пластиковых бутылок коэффициент повторного использования вдвое ниже.

У одноразовых бутылок другой путь. Еще в пунктах приема в магазине их спресовывают - это экономит место при транспортировке. Затем они поступают на завод по переработке. Там их измельчают и перерабатывают в гранулят, из которого впоследствии будут изготавливаться новые бутылки или другие пластмассовые изделия, например, емкости для моющих средств или даже текстиль.

Какой вариант более экологичен?

Такая система депозита пустой тары эффективна хотя бы потому, что она экономит сырье, энергию и уменьшает выбросы CO2 - в основном за счет того, что сокращает количество ископаемого топлива, используемого для производства новых бутылок, говорит DW Герхард Кочик (Gerhard Kotschik), эксперт по упаковке из UBA.

Одноразовые пластиковые бутылки перерабатываются в гранулят

А переработка одноразовых пластиковых бутылок - в отличие от остальных упаковок, где используются другие виды пластика, - позволяет получить материал, пригодный для контакта с пищевыми продуктами. Поэтому немецкие дисконтные супермаркеты, такие как Aldi и Lidl, в основном продающие напитки в одноразовой таре, подчеркивают, что ее переработка не наносит вреда окружающей среде.

Поскольку супермаркеты Aldi и Lidl обладают в Германии огромным влиянием на рынок, их решение в пользу одноразовых бутылок сказывается и на производителях напитков. "Если мы хотим быть конкурентоспособными, нам следует продавать наши товары в дисконтных магазинах", - уверен Уве Кляйнерт (Uwe Kleinert), директор по устойчивому развитию в немецком отделении компании Coca-Cola.

По данным экологов из Deutsche Umwelthilfe (DUH), использование многоразовой тары концерном Coca-Cola в 2015 году снизилось с 56% до 42%. Наряду с PepsiCo компания Coca-Cola принадлежит к крупнейшим в мире загрязнителям окружающей среды пластиковыми отходами, указывают эксперты движения Break Free from Plastic - неправительственной организации, добивающейся сокращения количества используемого пластика. Впрочем, в Германии многие напитки Coca-Cola выпускаются и в пластиковых бутылках многоразового использования, а некоторые - в стеклянных.

Компания The Schwarz Group, которой принадлежит супермаркет Lidl, наладила собственное производство одноразовых бутылок для своей продукции. Согласно маркировке, эта тара произведена из уже переработанного PAT-пластика. Исключение составляют только крышки и этикетки.

Максимальную прибыль супермаркетам приносят бутылки, которые покупатели не сдают

Тем не менее, экологи уверены, что многоразовые бутылки безопаснее для окружающей среды, чем одноразовые. Кроме того, согласно данным DUH, одноразовая тара из переработанного сырьясоставляет лишь малую долю рынка. Нельзя забывать и о том, что при каждом цикле переработки материал изнашивается - в мире не существует технологии, при которой свойства материала сохранялись бы независимо от количества пройденных циклов переработки, говорят в DUH.

Кстати, многоразовые бутылки также впоследствии перерабатывают в гранулят, говорит Герхард Кочик из UBA. Это происходит после того, как тара была использована максимальное количество раз и больше не может вернуться на полки магазина.

Кому выгодна система депозитов?

Магазины, которые продают одноразовые бутылки, освобождены от расходов на доставку пустой тары на заводы по переработке. Кроме того, они также получают выгоду от переработки и последующей продажи высококачественного PET-пластика. Появление у Lidl собственного предприятия по переработке одноразовой тары объясняется именно прибыльностью этого бизнеса.

"Переработанный PET-пластик стоит дороже первичного сырья для его изготовления", - объясняет Уве Кляйнерт из компании Coca-Cola. Но это цена, которую фирмам приходится платить за достижение экологических целей.

Максимальную же прибыль приносят бутылки, которые покупатели не возвращают в магазины. Ежегодно через немецкий товарооборот проходят 16,4 млрд одноразовых бутылок, и 1,5 процента из них не возвращаются - это означает, что супермаркеты экономят до 180 млн евро депозита.

Подходит ли эта модель для других стран?

Федеральное агентство по охране окружающей среды (UBA) считает, что универсальной модели сдачи пустой тары, которая подходила бы любой стране, не существует. Именно поэтому каждое государство должно тщательно изучить все варианты и выбрать для себя наиболее приемлемый. Однако крупные национальные и международные компании, которые долгое время были против введения системы депозитов, постепенно начинают менять свою позицию.

Сезар Санчес, пресс-секретарь испанской НКО Retorna, продвигающей схему депозитов для пустых бутылок, уверен, что это - ответная реакция на давление со стороны общественности и ужесточение европейского законодательства в отношении одноразового пластика - к 2029 году 90% пластиковых бутылок придется сортировать отдельно для вторичной переработки.

"Общество требует решений, и я думаю, что схема депозитов для пустой тары будет применяться и в Испании, и в остальных странах," - говорит Санчес.

Экологические организации в Германии выступают за то, чтобы ввести схему депозитов для всех без исключения видов стекла и картонных упаковок, в том числе, Tetra Pak. "Можно было бы разработать систему для возврата стеклотары для джемов и меда, - говорит Фишер. - Большинство видов упаковки могут быть использованы повторно - в конце концов, именно к этой

цели мы стремимся".

Смотрите также:

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Против атомного оружия В 1971 году США проводили атомные испытания у берегов Аляски. Свою акцию против этих взрывов активисты назвали "Гринпис". Они хотели проникнуть в зону испытаний на одноименном паруснике. Попытка не удалась, но название осталось: "Гринпис" стала самой известной экологической организацией в мире.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Военные атаковали лодку Французское государство не хочет, чтобы его беспокоили во время ядерных испытаний, и жестоко реагирует. В 1973 году катер "Гринпис" был протаранен французским военным кораблем. В 1985 году французский секретный агент потопил лодку "Гринпис" в Новой Зеландии, погиб фотограф. После 188 испытаний атомных бомб Франция в 1996 году прекратила их.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Против пестицидов В 1981 году активисты "Гринпис" поднялись на трубу химического завода Boehringer в Гамбурге. Здесь производились яды для сельского хозяйства, а в атмосферу выбрасывались диоксины. Заводу пришлось закрыться, однако продажи пестицидов во всем мире выросли. Они продолжают наносить огромный вред здоровью и экологии. По этой причине "Гринпис " продолжает бороться за запрет этих опасных веществ.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Против китобойного промысла Широко известны и протесты "Гринписа" против китобойного промысла. Мораторий, действующий с 1986 года и запрещающий коммерческую охоту на китов, стал большим успехом "Гринписа". Однако Исландия, Норвегия и Япония игнорируют этот запрет, поэтому протестные акции продолжаются, как на этом фото - перед японским китобойным судном.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Нефтяная промышленность В 1995 году активисты "Гринпис" поднялись на борт нефтяной платформы Brent Spar в Северном море. Shell хотела затопить эту старую платформу. Автомобилисты проявили солидарность и бойкотировали заправочные станции Shell. Компания от планов отказаласья. Сегодня протесты направлены против нефтяной промышленности, поскольку она игнорирует цель - снижение средней температуры планеты на 1,5 градуса.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Защита биоразнообразия В 2006 году активисты "Гринпис" развернули огромный баннер на статуе Христа в Рио-де-Жанейро по случаю конференции ООН по биоразнообразию: "Будущее планеты в ваших руках". Активисты предостерегают от опасности массового исчезновения животных и растений из-за расширения промышленного сельского хозяйства. Этот процесс представляет угрозу будущих поколений.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Против угольных электростанций В 2009 году активисты "Гринпис" поднялись на 200-метровую трубу британской угольной электростанции Kingsnorth и вынудили ее закрыть. Эта акция и последовавший за ней судебный процесс помогли Великобритании стать примером поэтапного отказа от угля. Почти все угольные электростанции в стране закрыты, последняя будет остановлена в 2024 году.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Пластиковые отходы "Гринпис" давно объявил войну пластиковым отходам. Активисты требуют отказаться от использования микропластика в косметике, запретить одноразовую пластиковую посуду и так далее. Некоторых изменений уже удалось добиться, но до полной победы пока еще далеко.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию За чистую моду "Гринпис" призывает компании, производящие одежду, отказаться от использования опасных химикалий. С 2014 года 80 компаний взяли на себя обязательство отказаться от них. На этом снимке индонезийские модели рекламируют экологически чистую моду на рисовом поле в провинции Западная Ява. Рисовое поле было заражено опасными отходами текстильной промышленности.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Тропические леса Мясо уничтожает тропический лес: многие люди еще не осознают эту связь. "Гринпис" обращает на это внимание своим баннером в лондонском ресторане Burger King. Спрос на мясо ведет к выжиганию лесов в Амазонии. На освобождаемых таким образом землях устраивают пастбища для крупного рогатого скота и соевые плантации. Все это делается ради экспорта мяса и в ущерб экологии.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Будущее без угольной энергии Эта угольная электростанция недалеко от Кельна выбрасывает более 14 миллионов тонн CO2 в год. Правительство не хочет закрывать ее до 2038 года, а цель - снижение температуры на 1,5 градуса - находится под угрозой. "Гринпис" активно протестует против этой политики и поддерживает движение Fridays for Future.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Против "урановых хвостов" Активисты российского представительства "Гринпис" 18 сентября 2020 года организовали акцию под лозунгом "Россия - не ядерная свалка". Волонтеры развесили в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге баннеры с таким слоганом. Таким образом экоактивисты выразили протест против ввоза в Россию так называемых "урановых хвостов" и хранения чужих ядерных отходов на территории страны.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию "Гринпис" в Припяти Во время 30-летней годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС, 25 апреля 2016 года, активисты "Гринпис" в защитной одежде посетили небольшой украинский городок Припять, который был заброшен из-за повышенного радиоактивного фона после катастрофы в 1986 году. Автор: Геро Рютер, Виктор Вайц

