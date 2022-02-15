Ротозейство убивает! Как в Германии противостоят гафферам (фото)

Висмар • Первые такие огромные QR-коды появились на машинах скорой помощи в Германии весной прошлого года - в рамках пилотного проекта общества экстренной медико-санитарной помощи Johanniter-Unfall-Hilfe. Обращен проект к водителям и другим посторонними лицами, проявляющим нездоровый интерес - желание фотографировать жертв ДТП и других чрезвычайных происшествий, а также искореженные автомобили и спасателей за работой. Таких случайных свидетелей, не задумывающихся о пиетете и защите личной сферы пострадавших, в Германии презрительно называют гафферами (нем. Gaffer).

Идея проекта - простая, базируется на функции автоматического распознавания QR-кодов камерами современных смартфонов. Если в поле объектива попадает такой автомобиль, на экране телефона появляется отрезвляющая надпись на немецком языке: "Стоп! Ротозейство убивает!" ("Stopp! Gaffen tötet!"). Первая фотография агентства dpa сделана на днях в немецком городе Висмар, где сейчас соответствующим образом оформили две скорые помощи. Вскоре такие машины появятся в городе Росток и на острове Рюген.

ДТП в Германии и гафферы. Фотографии

Презентация пилотного проекта "Ротозейство убивает!" ("Gaffen tötet") в апреле 2021 года

Для защиты от гафферов на месте ДТП в Германии сейчас часто используют такие надувные заграждения

Полицейские в Штутгарте выписывают штраф за фотосъемку места ДТП

Немецкие спасательные службы достаточно часто сталкиваются с такими проблемами. Причем некоторые гафферы ведут себя агрессивно, если не могут сделать снимок с наиболее выгодного (по их мнению) ракурса. Притормаживающие или останавливающиеся, чтобы сделать фотографию, они не только создают помехи движению, пробки и аварийные ситуации, но и мешают работе врачей, санитаров, пожарных и полицейских на месте происшествия. Задержки могут привести к серьезным последствиям для здоровья и смерти людей, ведь счет в случае тяжелых травм идет на минуты.

В прошлом году в Германии существенно увеличили уголовное наказание за такого рода опасное поведение - вплоть до двух лет лишения свободы за фотографирование людей, находящихся в беспомощном состоянии. Размеры административных штрафов без отягчающих обстоятельств составляют от 20 до 1000 евро.

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