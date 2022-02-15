 Ротозейство убивает! Как в Германии противостоят гафферам (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 16.02.2022

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По Германии

Ротозейство убивает! Как в Германии противостоят гафферам (фото)

В немецком языке для описания этой проблемы используется слово Gaffer, но все стандартные варианты перевода на русский не передают негативную окраску должным образом.

Автомобиль экстренной медико-санитарной помощи Johanniter-Unfall-Hilfe в Висмаре

Автомобиль экстренной медико-санитарной помощи в Висмаре

Висмар • Первые такие огромные QR-коды появились на машинах скорой помощи в Германии весной прошлого года - в рамках пилотного проекта общества экстренной медико-санитарной помощи Johanniter-Unfall-Hilfe. Обращен проект к водителям и другим посторонними лицами, проявляющим нездоровый интерес - желание фотографировать жертв ДТП и других чрезвычайных происшествий, а также искореженные автомобили и спасателей за работой. Таких случайных свидетелей, не задумывающихся о пиетете и защите личной сферы пострадавших, в Германии презрительно называют гафферами (нем. Gaffer).

Идея проекта - простая, базируется на функции автоматического распознавания QR-кодов камерами современных смартфонов. Если в поле объектива попадает такой автомобиль, на экране телефона появляется отрезвляющая надпись на немецком языке: "Стоп! Ротозейство убивает!" ("Stopp! Gaffen tötet!"). Первая фотография агентства dpa сделана на днях в немецком городе Висмар, где сейчас соответствующим образом оформили две скорые помощи. Вскоре такие машины появятся в городе Росток и на острове Рюген.

ДТП в Германии и гафферы. Фотографии

Презентация пилотного проекта Ротозейство убивает! (Gaffen tötet) в апреле 2021 года

Презентация пилотного проекта "Ротозейство убивает!" ("Gaffen tötet") в апреле 2021 года

Для защиты от гафферов на месте ДТП в Германии сейчас часто используют такие надувные заграждения

Для защиты от гафферов на месте ДТП в Германии сейчас часто используют такие надувные заграждения

Полицейские в Штутгарте выписывают штраф за фотосъемку места ДТП

Полицейские в Штутгарте выписывают штраф за фотосъемку места ДТП

Немецкие спасательные службы достаточно часто сталкиваются с такими проблемами. Причем некоторые гафферы ведут себя агрессивно, если не могут сделать снимок с наиболее выгодного (по их мнению) ракурса. Притормаживающие или останавливающиеся, чтобы сделать фотографию, они не только создают помехи движению, пробки и аварийные ситуации, но и мешают работе врачей, санитаров, пожарных и полицейских на месте происшествия. Задержки могут привести к серьезным последствиям для здоровья и смерти людей, ведь счет в случае тяжелых травм идет на минуты.

В прошлом году в Германии существенно увеличили уголовное наказание за такого рода опасное поведение - вплоть до двух лет лишения свободы за фотографирование людей, находящихся в беспомощном состоянии. Размеры административных штрафов без отягчающих обстоятельств составляют от 20 до 1000 евро.

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  • Фленсбург

    Превышение и наказание

    За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше двух миллионов водителей - штрафами и баллами в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Этих баллов в Германии боятся больше денежных наказаний. Сгорают они нескоро. Набрал 8 баллов - лишился прав! Придется делать новые.

  • Водительские права

    Превышение и наказание

    Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 20 до 70 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч - 80 евро, один балл и месяц лишения прав, на 51-60 км/ч - 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.

  • Кельн

    Превышение и наказание

    В населенных пунктах разрешено 50 км/ч, за их пределами на обычных дорогах - 100, если нет других знаков. На автобанах общего ограничения скорости не существует, рекомендуемая - 130 км/ч. Можно смело утверждать, что многие немцы считают свободу передвигаться по автобанам, до предела вдавив педаль газа в пол, почти своим конституционным правом. Дискуссии об ограничениях вызывают бурю возмущений.

  • Превышение и наказание

    В 2019 году в Германии произошло около 300 тысяч аварий с травмами и человеческими жертвами. Общее число погибших составило 3059 человек. Несмотря на интенсивность движения, аварии на автобанах случаются реже, чем на других дорогах, но часто - с более серьезными последствиями.

  • На обочине дороги

    Превышение и наказание

    Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости - одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2018 году эта мера применялась 464 тысячи раз. Решения о лишении прав выносились почти 93 тысячи раз - за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.

  • Превышение и наказание

    Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.

  • Пробка на автобане A4

    Превышение и наказание

    Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч - 60 евро; 21-25 км/ч - 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч - 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Минимальное наказание за несоблюдение дистанции составляет 25 евро, максимальное - 400 евро, 2 балла и 3 месяца лишения прав.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички - "Radarkontrolle".

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.

  • Лошадь на дороге

    Превышение и наказание

    В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть - со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки - своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки - такие или такие...

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.

  • Уведомление о штрафе

    Превышение и наказание

    Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.

  • Полицейский автомобиль

    Превышение и наказание

    К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Немецкие водители - большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.

  • Автобан

    Превышение и наказание

    Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.

  • Радар

    Превышение и наказание

    В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик - улыбающийся или недовольный.


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