 Как спасти золотую рыбку (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 13.01.2021

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По Германии

Как спасти золотую рыбку (фото)

В Германии насчитывается около 30 тысяч ветеринарных врачей. Лишь немногие из них специализируются на таких пациентах - обитателях аквариумов и прудов.

Сандра Лехляйтер в своем ветеринарном кабинете

Нойенбюрг • Что делать, если дома в аквариуме заболела горячо любимая детьми золотая рыбка? Или редкий карп кои стал странно вести себя в пруду? В зоопарке захворала акула? Пропал аппетит у гуппий? Что-то не так с рыбой-ежом? Кто излечит, исцелит?

Таких врачей в Германии - немного, но они есть. 57-летняя Сандра Лехляйтер (Sandra Lechleiter) из баден-вюртембергского города Нойенбюрга, по знаку Зодиака - Рыба, начала заниматься такими пациентами в 1998 году. В беседе с корреспондентом информационного агентства dpa она рассказала, что на недостаток работы не жалуется, как и другие коллеги. На самом деле, таких специалистов не хватает - тем более, что в Германии в последние годы набирает популярность аквариумистика.

Пациент - золотая рыбка. Фотографии

Золотая рыбка во время осмотра

Золотая рыбка во время осмотра

Взятие рыбьей слизи для анализа

Взятие рыбьей слизи для анализа

Нанесение специального порошка для заживления ран

Нанесение специального порошка для заживления ран

Помимо аквариумистов-любителей среди постоянных клиентов - зоомагазины, профессионалы, занимающиеся разведением декоративных рыб на продажу, или владельцы рыбоводческих хозяйств, поставляющих свежую рыбу к столу. Сама Сандра Лехляйтер рыбу, кстати, ест с удовольствием, считает очень полезным продуктом - лучшим в мире. Декоративных рыбок дома тоже держит, но предпочитает простых и неприхотливых.

Смотровой аквариум и другие особенности

Сейчас два дня в неделю она работает в своем ветеринарном кабинете, четыре дня ездит по вызовам - не только по Баден-Вюртембергу, но и в соседний Гессен и даже в Швейцарию. Перед обследованием пациентов выпускают в специальный смотровой аквариум. В воду предварительно добавляется порошок для наркоза. Во время осмотра берутся разные пробы, проводятся исследования на паразитов и так далее.

"Рыбы - пациенты очень разные, как львы и слоны", - отмечает Сандра Лехляйтер. Одним из самых ее необычных пациентов была чернопёрая рифовая акула по кличке Аттила. Ему грозила операция, но в последний момент он, так сказать, передумал болеть, и необходимость в хирургическом вмешательстве отпала.

При визитах в рыбоводческие хозяйства, например, где выращивают форель или карпов, речь идет в первую очередь о профилактике, так как применять медикаменты для лечения рыб, предназначенных в пищу, запрещено. Возможностей помочь домашним рыбкам у ветеринарных врачей в Германии - намного больше.

Смотрите также: 

  • Саксония

    Немецкие карпы

    Немцы предпочитают готовить карпов по традиционным и старым семейным рецептам во время рождественских и новогодних праздников, однако отлавливать и продавать их начинают в сентябре-октябре, то есть сезон уже в самом разгаре. В Саксонии, одном из традиционных регионов выращивания этой рыбы в Германии, даже коронуют собственную карповую королеву.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Более четырех десятков предприятий разводят карпов в соседнем Бранденбурге. Одно из крупнейших находится около города Пайц (Peitz). Отсюда в продажу обычно поступают карпы-двухлетки. В некоторых других местах - карпы от четырех до шести лет. В прудах под Пайцем также обитают сомы, судаки, окуни и щуки.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    Помимо широко распространенных обыкновенных карпов в Германии попытались выращивать пестрых толстолобиков, которых немцы называют мраморными карпами, однако покупателям они не пришлись по вкусу. Некоторые толстолобики, вроде такого 30-летнего красавца из Мекленбурга, исполняют роль редких показательных экземпляров. На стол такие "долгожители" никогда не попадают.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    Этот и предыдущий снимки были сделаны в районе ландшафтного заповедника Левиц (Lewitz) в Мекленбурге-Передней Померании. Здешнее карповое хозяйство является самым большим в Северной Германии. С тридцати его прудов каждый год получают около 300 тонн рыбы.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    В Левице и других хозяйствах сразу после отлова карпов сортируют вручную по размеру и весу, а затем отпускают в бассейны с водой. В магазины и рестораны их поставляют живыми. Килограмм стоит около 7,5 евро.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Для разведения карпов годятся естественные и искусственные водоемы глубиной не менее 70 сантиметров, а для зимовки - местами они должны быть около метра. Более глубокие пруды и озера весной прогреваются дольше, что замедляет рост. В XIII-XV веках, как предполагают историки, число карповых прудов, например, в той же самой Баварии превышало нынешнее в три-четыре раза.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Перед началом ловли воду спускают, а работать начинают на утренней заре. Этот снимок сделан в Бранденбурге. Вместе с Баварией и Саксонией Бранденбург входит в тройку федеральных земель, где больше всего разводят карпов в Германии. На их долю приходится около 80 процентов всех выращенных карпов.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    По данным Федерального статистического ведомства, ежегодно в Германии выращивают более 5 тысяч тонн карпов. Они уступают лишь радужной форели (8 тысяч тонн). На первом месте в Европе по производству карпов находится Польша (20 тысяч тонн).

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Немецкие карпы

    Некоторые районы, в которых выращивают карпов, получили европейский сертификат соответствия традиционных региональных продуктов. Среди них - голштинские карпы (Holsteiner Karpfen) из Шлезвиг-Гольштейна. Объем производства в этой федеральной земле небольшой - всего двести тонн. Более подробно о таких региональных деликатесах мы уже рассказывали в отдельном репортаже.

  • Бавария

    Немецкие карпы

    На первом месте прочно находится Бавария. Эти дети в традиционных костюмах приняли участие в открытии баварского карпового сезона 2015 года, проходившем в Средней Франконии.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Карпов разводили еще древние греки и римляне, а пришла эта традиция из Китая. Широкое распространение в Германии они получили в Средние века благодаря монахам, которые выращивали их для постных дней. Первое письменное упоминание карповых прудов на территории нынешней Германии относится к временам правления императора Карла Великого (742-814).

  • Бавария

    Немецкие карпы

    Карпы умеют хорошо приспосабливаться и отлично чувствуют себя не только в рыбоводческих хозяйствах, но и в старых дворцовых и парковых прудах, например, в мюнхенском Нимфенбурге. Правда, осенью их здесь отлавливают, чтобы переселить на зимовку.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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