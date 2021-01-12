Как спасти золотую рыбку (фото)

В Германии насчитывается около 30 тысяч ветеринарных врачей. Лишь немногие из них специализируются на таких пациентах - обитателях аквариумов и прудов.
Нойенбюрг • Что делать, если дома в аквариуме заболела горячо любимая детьми золотая рыбка? Или редкий карп кои стал странно вести себя в пруду? В зоопарке захворала акула? Пропал аппетит у гуппий? Что-то не так с рыбой-ежом? Кто излечит, исцелит?
Таких врачей в Германии - немного, но они есть. 57-летняя Сандра Лехляйтер (Sandra Lechleiter) из баден-вюртембергского города Нойенбюрга, по знаку Зодиака - Рыба, начала заниматься такими пациентами в 1998 году. В беседе с корреспондентом информационного агентства dpa она рассказала, что на недостаток работы не жалуется, как и другие коллеги. На самом деле, таких специалистов не хватает - тем более, что в Германии в последние годы набирает популярность аквариумистика.
Помимо аквариумистов-любителей среди постоянных клиентов - зоомагазины, профессионалы, занимающиеся разведением декоративных рыб на продажу, или владельцы рыбоводческих хозяйств, поставляющих свежую рыбу к столу. Сама Сандра Лехляйтер рыбу, кстати, ест с удовольствием, считает очень полезным продуктом - лучшим в мире. Декоративных рыбок дома тоже держит, но предпочитает простых и неприхотливых.
Сейчас два дня в неделю она работает в своем ветеринарном кабинете, четыре дня ездит по вызовам - не только по Баден-Вюртембергу, но и в соседний Гессен и даже в Швейцарию. Перед обследованием пациентов выпускают в специальный смотровой аквариум. В воду предварительно добавляется порошок для наркоза. Во время осмотра берутся разные пробы, проводятся исследования на паразитов и так далее.
"Рыбы - пациенты очень разные, как львы и слоны", - отмечает Сандра Лехляйтер. Одним из самых ее необычных пациентов была чернопёрая рифовая акула по кличке Аттила. Ему грозила операция, но в последний момент он, так сказать, передумал болеть, и необходимость в хирургическом вмешательстве отпала.
При визитах в рыбоводческие хозяйства, например, где выращивают форель или карпов, речь идет в первую очередь о профилактике, так как применять медикаменты для лечения рыб, предназначенных в пищу, запрещено. Возможностей помочь домашним рыбкам у ветеринарных врачей в Германии - намного больше.
Смотрите также:
Почему немецкий рыбхоз в Мекленбурге перешел на выращивание сибирских осетров?
Сегодня у нас - вести с немецких полей, вернее - с рыбных прудов, где как раз начался сезон ловли карпов к рождественско-новогоднему сезону.
Их держали в аквариумах, но некоторое время назад они попали в экологическую систему.
Когда-то, очень-очень давно, лосось считался в Германии едой для бедных - так много его здесь водилось, но потом исчез из немецких рек и озер.
Мигрирующим рыбам все сложнее ужиться с человеком, меняющим береговой рельеф рек и возводящим плотины. Если срочно не принять меры, реки останутся без рыбы.
Последний раз морскую лисицу в немецких прибрежных водах Северного моря видели сорок лет назад. Впрочем, эта информация как раз устарела.
На каждого жителя Германии приходится, по подсчетам ученых, от одной до двух крыс. С ними борются, применяя и опасный яд, который теперь обнаружили в печени речных рыб.
Житель городка Норт-Уолшем в Восточной Англии не пожалел денег ради спасения жизни своему питомцу, у которого засорился пищевод.