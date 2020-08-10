Как протестовали белорусы после выборов президента (фотогалерея)

Протесты по окончании голосования в день президентских выборов 9 августа 2020 года запомнятся массовостью и жестокостью разгона. Как это было? Фото очевидцев с места событий - у DW.
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После закрытия избирательных участков белорусы массово вышли на улицы. ОМОН в ответ применил силу против протестующих. Как это было в Минске, рассказывает корреспондент DW.
По данным правозащитников, во время протестов после голосования в Минске погиб один человек. Сообщается о 3000 задержанных по всей стране.
После голосования на выборах президента Беларуси Александр Лукашенко перечислил тех, кто вызвал его раздражение в ходе предвыборной кампании, и дал свое название трио Тихановской-Цепкало-Колесниковой.
Правительство ФРГ считает, что власти в Минске должны признать волеизъявление белорусских избирателей, и осуждает применение силы в отношении демонстрантов.
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела против участников протестов после голосования на президентских выборах. Правозащитный центр "Весна" сообщил о почти 200 задержанных.
По данным штаба Светланы Тихановской, она получила от 70 до 90 процентов голосов избирателей в разных регионах. Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности, заявили в штабе.