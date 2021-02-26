Как евреи празднуют Пурим в Германии (фотогалерея)

Пурим - один из самых главных и самых веселых еврейских праздников. Он отмечается в честь спасения евреев от уничтожения. Отмечается сейчас и в Германии, несмотря на пандемию.
От указа императора Константина - до наших дней. В Германии отмечают 1700-летие еврейской жизни.
17 веков насчитывает история евреев в Германии - история, в которой много славных и много трагических страниц.
Почти 1700 лет насчитывает история евреев на территории Германии. Центр преследуемого искусства в Золингене совместно с ООН посвятили ей необычную виртуальную выставку "Семь мест в Германии".
Церемония, на которой была представлена юбилейная почтовая марка к 1700-летию еврейской жизни в Германии, прошла в Дюссельдорфе.
В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.