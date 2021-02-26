 Как евреи празднуют Пурим в Германии (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.02.2021

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Культура и стиль жизни

Как евреи празднуют Пурим в Германии (фотогалерея)

Пурим - один из самых главных и самых веселых еврейских праздников. Он отмечается в честь спасения евреев от уничтожения. Отмечается сейчас и в Германии, несмотря на пандемию.

  • Праздник Пурим в Берлине

    Еврейский праздник Пурим в Германии

    Коварный план визиря

    Пурим празднуют в честь спасения евреев, которых хотел уничтожить в древние времена коварный и злобный визирь Аман. Он оклеветал иудеев перед персидским царем Артаксерксом. Тот уже подписал указ об их массовом убийстве в день, который определил жребий (пур; отсюда название праздника). Но красавица и умница Эсфирь, еврейка и жена Артаксеркса сорвала план Амана.

  • Праздник Пурим в Берлине

    Еврейский праздник Пурим в Германии

    "Была радость у Иудеев..."

    И вместо гибели, как говорится в библейской Книге Эстер (Эсфирь или Есфирь в православной интерпретации), "была радость у Иудеев и веселие, пиршество, и праздничный день". В этот день в синагогах читается эта каноническая книга. Причем, при каждом упоминании имени Амана все присутствующие начинают стучать ногами, свистеть, кричать и крутить специальные трещотки.

  • Праздник Пурим в Берлине

    Еврейский праздник Пурим в Германии

    Карнавал без шествий

    Пурим - религиозный праздник с элементами карнавала. В этот день обычно устраивают веселые шествия с переодеваниями, париками (как на первом снимке), накладными бородами, трещотками... Сейчас из-за пандемии почти ничего этого, конечно, нет. Разве что шутовской клоунский нос - и то на маске...

  • Праздник Пурим в Берлине

    Еврейский праздник Пурим в Германии

    Пурим под открытым небом

    Из-за пандемии коронавируса запрещены все массовые мероприятия. Тем не менее, в берлинском Центре Хабада нашли возможность, соблюдая все требования гигиены, праздновать Пурим под открытым небом хотя бы в таком узком кругу. Хабад Берлина с синагогой, миквой и клубом был создан в 2007 году. Он - крупнейший из 17 таких центров в Германии.

  • Праздник Пурим в Берлине

    Еврейский праздник Пурим в Германии

    После захода Солнца

    Свиток Торы с историей Эстер читали во дворе синагоги, - благо погода стоит сейчас в Германии очень теплая. Праздник Пурим начался в этом году 25 февраля после захода Солнца и окончится вечером в пятницу.

  • Свиток Торы с Книгой Эстер

    Еврейский праздник Пурим в Германии

    Самая старая Книга Эстер

    Это один из самых старых в Германии свитков Торы с Книгой Эстер. Он хранится в еврейском музее в Рендсбурге. Свиток был написан в 1939 году, после "хрустальной ночи" еврейских погромов в Германии, когда нацисты сожгли и осквернили в синагогах множество иудейских реликвий.

  • Праздник Пурим

    Еврейский праздник Пурим в Германии

    Хаг Самеах!

    Несмотря на пандемию и связанные с ней запреты и ограничения, Пурим и в этом году - самый веселый еврейский праздник. И, как всегда, евреи в этот день поздравляют друг друга и всем - знакомым и незнакомым - говорят: "Хаг Самеах!" Что значит: "Счастливого праздника!"

    Автор: Ефим Шуман


  • Праздник Пурим в Берлине

    Еврейский праздник Пурим в Германии

    Коварный план визиря

    Пурим празднуют в честь спасения евреев, которых хотел уничтожить в древние времена коварный и злобный визирь Аман. Он оклеветал иудеев перед персидским царем Артаксерксом. Тот уже подписал указ об их массовом убийстве в день, который определил жребий (пур; отсюда название праздника). Но красавица и умница Эсфирь, еврейка и жена Артаксеркса сорвала план Амана.

  • Праздник Пурим в Берлине

    Еврейский праздник Пурим в Германии

    "Была радость у Иудеев..."

    И вместо гибели, как говорится в библейской Книге Эстер (Эсфирь или Есфирь в православной интерпретации), "была радость у Иудеев и веселие, пиршество, и праздничный день". В этот день в синагогах читается эта каноническая книга. Причем, при каждом упоминании имени Амана все присутствующие начинают стучать ногами, свистеть, кричать и крутить специальные трещотки.

  • Праздник Пурим в Берлине

    Еврейский праздник Пурим в Германии

    Карнавал без шествий

    Пурим - религиозный праздник с элементами карнавала. В этот день обычно устраивают веселые шествия с переодеваниями, париками (как на первом снимке), накладными бородами, трещотками... Сейчас из-за пандемии почти ничего этого, конечно, нет. Разве что шутовской клоунский нос - и то на маске...

  • Праздник Пурим в Берлине

    Еврейский праздник Пурим в Германии

    Пурим под открытым небом

    Из-за пандемии коронавируса запрещены все массовые мероприятия. Тем не менее, в берлинском Центре Хабада нашли возможность, соблюдая все требования гигиены, праздновать Пурим под открытым небом хотя бы в таком узком кругу. Хабад Берлина с синагогой, миквой и клубом был создан в 2007 году. Он - крупнейший из 17 таких центров в Германии.

  • Праздник Пурим в Берлине

    Еврейский праздник Пурим в Германии

    После захода Солнца

    Свиток Торы с историей Эстер читали во дворе синагоги, - благо погода стоит сейчас в Германии очень теплая. Праздник Пурим начался в этом году 25 февраля после захода Солнца и окончится вечером в пятницу.

  • Свиток Торы с Книгой Эстер

    Еврейский праздник Пурим в Германии

    Самая старая Книга Эстер

    Это один из самых старых в Германии свитков Торы с Книгой Эстер. Он хранится в еврейском музее в Рендсбурге. Свиток был написан в 1939 году, после "хрустальной ночи" еврейских погромов в Германии, когда нацисты сожгли и осквернили в синагогах множество иудейских реликвий.

  • Праздник Пурим

    Еврейский праздник Пурим в Германии

    Хаг Самеах!

    Несмотря на пандемию и связанные с ней запреты и ограничения, Пурим и в этом году - самый веселый еврейский праздник. И, как всегда, евреи в этот день поздравляют друг друга и всем - знакомым и незнакомым - говорят: "Хаг Самеах!" Что значит: "Счастливого праздника!"

    Автор: Ефим Шуман


  

Контекст

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Еврейский праздник Пурим в Германии

Пурим - один из самых главных и один из самых веселых еврейских праздников. Он отмечается в честь спасения евреев от уничтожения. Отмечается и в Германии, несмотря на пандемию.  

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Пурим - один из самых главных и один из самых веселых еврейских праздников. Он отмечается в честь спасения евреев от уничтожения. Отмечается и в Германии, несмотря на пандемию.

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