Как евреи празднуют Пурим в Германии (фотогалерея)

Еврейский праздник Пурим в Германии

Хаг Самеах!

Несмотря на пандемию и связанные с ней запреты и ограничения, Пурим и в этом году - самый веселый еврейский праздник. И, как всегда, евреи в этот день поздравляют друг друга и всем - знакомым и незнакомым - говорят: "Хаг Самеах!" Что значит: "Счастливого праздника!"

Автор: Ефим Шуман