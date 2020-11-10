 Эрдоган объявил ″Год демократических и экономических реформ″ | Новости из Германии о Европе | DW | 27.12.2020

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Европа

Эрдоган объявил "Год демократических и экономических реформ"

Президент Турции заявил, что проведение структурных реформ должно помочь республике выйти из кризиса. Ранее ЦБ Турции поднял ключевую ставку до 17 процентов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (фото из архива)

2021 год должен стать в Турции "Годом демократических и экономических реформ", объявил в субботу, 26 декабря, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Эрдогана, проведение структурных реформ должно помочь республике выйти из экономического кризиса.

"Мы намерены выстроить систему на базе производства и занятости", - заявил турецкий президент, однако не стал уточнять, что имеется в виду под такой системой. В то же время он отметил, что это позволит разрушить "треугольник зла". Этим выражением Эрдоган описывает, по его мнению, вредные взаимосвязи между процентами, инфляцией и обменным курсом.

Президент Турции намерен представить планирующиеся реформы на обсуждение парламента "настолько быстро, насколько возможно". "Мы проводим демократические реформы не потому, что нас кто-то к тому принуждает, а потому, что этого заслуживает наш народ", - заявил Эрдоган.

ЦБ Турции вновь поднял ключевую ставку

Турецкая экономика страдает от падения курса лиры и высокого темпа роста цен. В рамках борьбы с этим Центральный банк Турции вновь поднял ключевую ставку, которая теперь составляет 17 процентов. Эрдоган объясняет экономические проблемы страны результатом "целенаправленных зарубежных атак" на национальную экономику.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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