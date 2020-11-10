Эрдоган объявил "Год демократических и экономических реформ"

2021 год должен стать в Турции "Годом демократических и экономических реформ", объявил в субботу, 26 декабря, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Эрдогана, проведение структурных реформ должно помочь республике выйти из экономического кризиса.

"Мы намерены выстроить систему на базе производства и занятости", - заявил турецкий президент, однако не стал уточнять, что имеется в виду под такой системой. В то же время он отметил, что это позволит разрушить "треугольник зла". Этим выражением Эрдоган описывает, по его мнению, вредные взаимосвязи между процентами, инфляцией и обменным курсом.

Президент Турции намерен представить планирующиеся реформы на обсуждение парламента "настолько быстро, насколько возможно". "Мы проводим демократические реформы не потому, что нас кто-то к тому принуждает, а потому, что этого заслуживает наш народ", - заявил Эрдоган.

ЦБ Турции вновь поднял ключевую ставку

Турецкая экономика страдает от падения курса лиры и высокого темпа роста цен. В рамках борьбы с этим Центральный банк Турции вновь поднял ключевую ставку, которая теперь составляет 17 процентов. Эрдоган объясняет экономические проблемы страны результатом "целенаправленных зарубежных атак" на национальную экономику.

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