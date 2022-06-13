Экспорт из Германии в Россию в апреле продолжил падение

Объемы германского экспорта в Россию продолжили снижаться. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ в Висбадене (Destatis). Так, в апреле ФРГ вывезла в РФ товаров на сумму 828,2 млн евро, это на 64,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В марте нынешнего года падение показателя экспорта составило 57,5%.

Падение коснулось главным образом автомобильного сектора (обрушение до 226,9 млн евро, то есть на 57,7% по сравнению с апрелем 2021 года) и химической продукции (экспорт сократился на 53,1% - до 114,1 млн евро).

Импорт из РФ вырос в стоимостном выражении

В то же время резкое снижение объемов вывозимой продукции в Россию компенсировано значительным ростом импорта в апреле в стоимостном выражении, отметили в Destatis. Поставки в ФРГ из РФ увеличились на 41,9% - до 3,7 млрд евро. Наиболее важными товарами импорта были нефть и природный газ. Их стоимость увеличилась на 37,8% - до 2,2 млрд евро. Кроме того, Москва поставляла кокс и нефтепродукты (+94,3% - до 0,4 млрд евро), а также уголь (+334,7% - до 0,4 млрд евро). Что касается объемов импорта, то по этому показателю отмечено сокращение на 26,1% по сравнению с апрелем 2021 года.

Таким образом, увеличение стоимости ввозимой продукции в основном связано с ростом цен, особенно в энергетическом секторе, констатируют в Destatis.

Поставки из КНР увеличились на 52,8%

Положительное сальдо импорта во внешней торговле с Россией в апреле составило 2,9 млрд евро. Месяцем ранее оно держалось на отметке в 3,4 млрд евро.

В марте Россия заняла лишь 12-е место среди стран, входивших в перечень наиболее важных направлений германского экспорта за пределы ЕС. В феврале РФ находилась на пятой позиции списка.

Федеральное статистическое ведомство ФРГ в своей сводке также привело показатели по Китаю. Так, германский импорт из КНР в апреле вырос на 52,8% - до 16,7 млрд евро по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. В то же время германский экспорт в Китай снизился на 1,5% - до 8,3 млрд евро.

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