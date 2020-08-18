 Экс-сотрудника ЦРУ арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Китая | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.08.2020

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Мир

Экс-сотрудника ЦРУ арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Китая

Минюст США подозревает, что бывший сотрудник ЦРУ Александер Юк Чин Ма, находясь в сговоре со своим родственником, передавал секретную информацию разведке КНР.

Здание министерства юстиции США на фоне развивающегося американского флага

Минюст США

В США арестован бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по обвинению в шпионаже в пользу Китая, сообщает пресс-служба министерства юстиции США в понедельник, 17 августа.

67-летний Александер Юк Чин Ма был арестован 14 августа. Прокуратура считает, что он, находясь в сговоре со своим родственником, также бывшим сотрудником ЦРУ, передавал секретную информацию разведке КНР, указывается на сайте Минюста США.

Ма родился в Гонконге, однако впоследствии получил гражданство США. Согласно судебным документам, в ЦРУ он работал с 1982 по 1989 год. После отставки уехал жить и работать в Шанхай. Вернулся в США, на Гавайи, в 2001 году. В 2004 году подразделение ЦРУ в столице штата Гавайи Гонолулу взяло его на работу в качестве лингвиста, переводившего документы с китайского языка.

Шпионаж ради успеха китайской родины

"На протяжении последующих шести лет Ма регулярно копировал, фотографировал и крал документы и фотографии, снабженные грифом "секретно". Ма брал также некоторые украденные им документы и фотографии в свои частые поездки в Китай с намерением передать их там лицам, торгующим такими документами", - говорится на сайте Минюста США.

В августе 2020 года, перед его арестом, во время встречи с работающим под прикрытием агентом ЦРУ Ма принял от него вознаграждение за свою шпионскую деятельность и выразил желание продолжать помогать китайскому правительству, подчеркнув, что хочет, чтобы его "родина" была успешной, указано в сообщении Минюста.

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    Автор: Михаил Бушуев


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