Экс-президенты ФИФА и УЕФА Блаттер и Платини оправданы по делу о мошенничестве

Суд в Швейцарии в пятницу, 8 июля, оправдал бывшего президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозефа Блаттера и бывшего главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, обвиненных в мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном менеджменте.

Прокуратура просила приговорить каждого из них к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно. Обвинения были связаны с переводом в адрес Платини 2 млн швейцарских франков, который в 2011 году сделала ФИФА по поручению Блаттера.

Скандальный перевод

Йозеф Блаттер объяснял, что перевел эту сумму Мишелю Платини на основании "джентльменского соглашения". В свою очередь Платини утверждал, что это - деньги, которые он заработал в 1998-2002 годах, будучи советником Блаттера в ФИФА. По его словам, организация не смогла перечислить их ему вовремя из-за трудного финансового положения.

86-летний Йозеф Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 годы и ушел в отставку на фоне коррупционного скандала в организации. 67-летний Мишель Платини, на тот момент возглавлявший УЕФА, собирался занять место Блаттера. Из-за расследования ему пришлось отказаться от этих планов и сняться с выборов главы ФИФА.

На фоне внутренних расследований Платини покинул пост президента УЕФА. Вместе с Блаттером он был отстранен от футбола на восемь лет. Впоследствии сроки запретов для бывших спортивных функционеров были снижены.

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