 Экс-глава IBU Бессеберг уличен в сокрытии допинга у биатлонистов РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 28.01.2021

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Германия

Экс-глава IBU Бессеберг уличен в сокрытии допинга у биатлонистов РФ

Андерс Бессеберг и бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш на протяжении многих лет покрывали махинации с допингом в российском биатлоне. К такому выводу пришла независимая следственная комиссия.

Андерс Бессеберг на конгрессе IBU, 2017 год

Андерс Бессеберг на конгрессе IBU, 2017 год

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберги бывший генеральный секретарь этой организации Николь Реш (Nicole Resch) на протяжении многих лет покрывали махинации с допингом в российском биатлоне. Об этом говорится в заключительном докладе независимой следственной комиссии ERC, обнародованном в четверг, 28 января.

По заключению комиссии, имеющиеся у нее доказательства свидетельствуют о том, что Бессеберг "последовательно продвигал и защищал российские интересы практически всеми своими действиями". Это в первую очередь касается допинга, где Бессеберг и Реш потворствовали усилиям по сокрытию государственной системы применения допинга в России и тем самым сделали возможными дальнейшие нарушения, говорится в докладе.

Пропагандируемая Андерсом Бессебергом решительная борьба за чистоту спорта, по мнению комиссии, была фарсом. "Бессеберг, возглавлявший IDU с 1992 по 2018 годы, с 2008 по 2018 годы, наоборот, не защищал право на чистый спорт", - подчеркнула ERC. Врио главы IBU Олле Далин заявил, что он потрясен нарушениями, допущенными его предшественником, но в то же время благодарен за то, что эти нарушения были выявлены.

Масштабное расследование

Исполком IBU в ноябре 2018 года поручил ERC провести тщательное расследование подозрений в отношении Бессеберга и Реш. Этому предшествовали многочисленные обыски, в ходе которых были выявлены свидетельства сокрытия применения допинга и наличия гигантской коррупционной системы.

В рамках расследования ERC изучила около 70 тысяч документов и провела около 60 опросов, которые подтвердили подозрения в отношении двух функционеров IBU. Как выяснила комиссия, Бессеберг в благодарность за оказываемые услуги получил от России многочисленные подарки в виде бесплатных поездок на охоту, а также бесплатных проституток.

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    Автор: Илья Коваль


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