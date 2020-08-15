Израиль и ОАЭ подпишут соглашение о прямом воздушном сообщении

Делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во вторник, 20 октября, впервые в истории страны отправилась в Израиль с официальным визитом. В Тель-Авиве планируется подписать соглашение о воздушном пассажирском сообщении между двумя странами. Ожидается, что еженедельно будет совершаться до 28 прямых рейсов между Израилем и ОАЭ. Кроме того, планируется подписать соглашение о безвизовом режиме для граждан ОАЭ и Израиля. Оно вступит в силу через месяц после подписания.

Делегацию ОАЭ возглавляют государственный министр по вопросам финансов Обейд ат-Таир и министр экономики Абдулла аль-Мари, ее сопровождает министр финансов США Стивен Мнучин. В аэропорту Тель-Авива ее будут встречать глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и глава внешнеполитического ведомства Габи Ашкенази.

Накануне правительство ОАЭ одобрило соглашение о нормализации отношений с Израилем, которое стороны заключили в августе этого года. В соответствии с соглашением, израильские власти приостанавливают реализацию плана аннексии части территорий Западного берега реки Иордан как минимум на четыре года. В сентябре ОАЭ и Бахрейн подписали с Израилем соглашение об установлении дипломатических отношений.

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