Изнасилование школьницы в Казахстане: приговор спустя 5 лет

Больше года в специализированном межрайонном уголовном суде Алма-Атинской области без какого-либо внимания со стороны СМИ проходили судебные слушания по делу о групповом изнасиловании в 2016 году 14-летней школьницы. И лишь 22 сентября 2021 года судья Адлет Бакытов признал виновными в совершении преступления при отягчающих вину обстоятельствах трех мужчин - 37, 30 и 28 лет, оказавшихся на скамье подсудимых. В итоге двое подсудимых получили наказание в виде 11 лет лишения свободы, одного приговорили к 10 годам колонии строго режима. Также они обязаны солидарно выплатить своей жертве 9 миллионов тенге (около 18 тысяч евро. - Ред.) морального ущерба. Все трое были взяты под стражу прямо в зале суда.
На аборт не согласилась, бумаги о примирении подписали без нее
История ныне 20-летней Кызгалдак Талгаткызы получила известность в сентябре 2020 года, благодаря выходящему в Казахстане ток-шоу "Кел, татуласайык" ("Давайте мириться"). Вопреки существующим в казахстанском обществе негласным правилам соблюдения "уята" (стыда), девушка решилась в прямом эфире ток-шоу подробно рассказать о жестоком насилиинад ней со стороны трех взрослых мужчин, которые избежали наказания из-за прекращения уголовного дела "в связи с примирением сторон". При этом Кызгалдак (имя переводится, как Тюльпан) добавила, что с "примирением" она никогда не соглашалась, поскольку забеременела и сейчас воспитывает сына, а документы без ее участия подписали требующие немедленного аборта завуч, психолог и директор школы, в которой она училась в 2016 году.
Правозащитники Дина Тансари и Алмат Мухамеджанов
Откровения Кызгалдак вызвали шквал негодования, как у односельчан девушки, так и у консервативной части казахстанского общества, которые обвинили ее в "полном отсутствии стыда" и попытках "опозорить имя честных людей и свой родной аул". Дело дошло до того, что на эфир ток-шоу из ее аула специально приехал имам местной мечети, призвавший Кызгалдак подумать о судьбе "преследуемых ею парней", так как "один из них уже женился, а другой является в семье единственным сыном".
Долгий путь к справедливости
Но, будучи уверенной, что правды можно добиться, девушка решила не сдаваться и воспользовалась помощью откликнувшихся на ее историю представителей движения "Не молчи" и адвоката Альбины Бахтияркызы.
"Это была очень сложная история. Когда мы начали помогать Кызгалдак, оказалось, что один находится в бегах. Другие начали специально путать показания на очных ставках. И очень хорошо, что вычислили всех причастных к преступлению. Ведь девочку еще пытались и виноватой сделать. Якобы Кызгалдак сама хотела переспать сразу с тремя мужчинами. Это был настоящий ужас", - заметила в беседе с DW лидер движения "Не молчи" Дина Тансари.
Адвокат Альбина Бахтияркызы
О сложности расследования по делу о групповом изнасиловании Кызгалдак, которой в тот момент только исполнилось 14 лет, рассказала DW и взявшаяся защищать интересы девушки Альбина Бахтияркызы. "Суда мы дожидались больше года. Вы не представляете, но после того, как мы начали знакомиться с материалами дела, оказалось, что его пытаются квалифицировать, как гражданское, а не уголовное. Мы написали жалобу в районную прокуратуру, но там заявили, что все законно, все нормально. Только после того, как отреагировала Генеральная прокуратура, началось настоящее расследование и дело довели до суда. Суд принял справедливое решение", - отметила в интервью DW адвокат Кызгалдак Талгаткызы.
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Автор: Никита Баталов