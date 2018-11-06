IT-сфера станет мотором белорусской экономики?

Развитие белорусской IT-отрасли - одна из тем KEF-2018, проходящего под девизом "Беларусь в дивном новом мире". Организаторов конференции Кастрычніцкі эканамічны форум (KEF), ими выступили Исследовательский центр Института приватизации и менеджмента при поддержке ЕС и ряда международных структур, на такое название вдохновила антиутопия Олдоса Хаксли "Brave New World". Последние годы IT-сфера лидирует по динамике роста в экономике Беларуси, и специалисты прогнозируют ее дальнейший подъем. О том, что можем ему поспособствовать и помешать - DW.

Статистика роста IT-отрасли в Беларуси

Первые льготы IT-компаниям были предоставлены в Беларуси в 2006 году, а к 2016-му экспорт компьютерных услуг увеличился в 30 раз, составив более 956 млн долларов. В 2017-м он перевалил за миллиард. А на конец 2018 года достигнет отметки почти в 2 млрд долларов - таков прогноз выступившего на форуме основателя компании VP Capital Виктора Прокопени. По его словам, четверть экономического роста Беларуси обеспечивает в текущем году IT-сектор.

В марте 2018 года вступил в силу декрет президента, предусматривающий пакет льгот и преференций для ИТ-отрасли, в частности, для компаний, работающих в созданном еще в 2005 году Парке высоких технологий (ПВТ). В результате за 9 месяцев нынешнего года в ПВТ количество резидентов выросло почти вдовое, среди зарегистрированных 200 новых компаний есть фирмы из Франции, Австрии, Великобритании, Израиля, Кипра, Китая, Норвегии и России.

Виктор Прокопеня

Декрет президента был подписан 22 декабря 2017 года после встречи Александра Лукашенко с узким кругом представителей IТ-бизнеса, среди которых был и Виктор Прокопеня - IТ-предприниматель и венчурный инвестор, в 2016 году он стал крупнейшим частным налогоплательщиком за всю историю суверенной Беларуси. Прокопеня выступил одним из инициаторов декрета.

Между тем еще в марте 2015 года Прокопеня был арестован за незаконную предпринимательскую деятельность. Тогда все IТ-бизнес-сообщество встало на его защиту. В феврале 2016 года все подозрения с бизнесмена были сняты, уголовные дела по уклонению от уплаты налогов были закрыты за отсутствием состава преступления.

Известные белорусские проекты и прописка в разных странах

Во всем мире - и это никакое не преувеличение - известны разработки белорусских программистов: онлайн-игра World of Tanks и аналогичные игры кампании Wargaming, а также другие проекты, которые были проданы в последние несколько лет Google и Facebook. Среди известных успешных проектов также maps.me, MSQRD, AIMATTER, разработанные компанией Haxus, которая зарегистрирована на Кипре.

World of Tanks - одна из самых известных белорусских IT-разработок

Можно ли называть эти разработки белорусскими? Вряд ли так стоит ставить вопрос, штаб-квартира фирмы должна быть там, где находится рынок, а в основном это США, отмечает основатель и совладелец крупнейшего белорусского интернет-ресурса tut.by Юрий Зиссер. И поясняет, что именно поэтому типичная белорусская IT-фирма - это когда, допустим, 200 человек работают в США, а еще 600-800 программистов-разработчиков - в Беларуси: "Я думаю, что неуместно говорить о том, белорусский это в результате продукт или не белорусский. В одной стране сегодня создаются только малоизвестные продукты".

Выбор юрисдикции часто продиктован тем, что законодательство Беларуси не позволяет инвестировать в проекты удобным для инвестора способом, констатирует Юрий Зиссер: "На днях я получил отказ Национального банка в инвестировании конвертируемым займом. Такой механизм предусмотрен только для фирм-резидентов ПВТ".

"Царские" условия - в ПВТ

По оценке Зиссера, условия для работающих в ПВТ компаний "прекрасные, просто царские: хорошие законы, низкие налоги, никого не сажают в этой отрасли, в наше время это уже много значит. Растет выручка резидентов ПВТ, стоит очередь на вхождение в него".

Разработчики мобильного приложения MSQRD

Виктор Прокопеня уклонился от ответа на вопрос DW, что сегодня заставляет эмигрировать белорусских IT-предпринимателей, стартапы и программистов, несмотря на все бонусы, которые есть дома: "Я вижу, что едут в Беларусь, потому что здесь нет коррупции и рейдерских захватов в тех масштабах, как это есть, например, в РФ".

Кроме того, поясняет Зиссер, айтишники в РБ получают огромные зарплаты, сопоставимые с западными: "Я знаю, что многие программисты из стран Восточной Европы хотят работать в Беларуси и просят, чтобы их перевели сюда по работе - зарплаты такие же, а жизнь дешевле".

"Не улетят ли программисты, если в Беларуси похолодает?"

Будущее IT-отрасли через 10-15 лет, по прогнозу Прокопени, это 20 процентов в ВВП против сегодняшних 5-ти, и каждый десятый житель страны, занятый в этой сфере: "Резиденты ПВТ отчисляют процент от прибыли, и сегодня уже есть 15 млн долларов на обучение специалистов, а будет еще больше".

Принявший участие в форуме директор по цифровой трансформации A1 Telekom Austria Group Денис Филазафович выступил в роли скептика:"Не вижу долгосрочных факторов, которые могли бы подпитывать рост белорусской IT-сферы после вступления в силу президентского декрета о развитии цифровой экономики".

Свой прогноз "все будет хорошо" Зиссер делает с оговоркой: "Я опасаюсь только каких-то политических разворотов. При негативном развитии событий мы рискуем столкнуться с негативным отношением к белорусским проектам западных заказчиков и с отказом иностранных инвесторов работать с нашими компаниями, как это произошло сейчас в отношении российских фирм. За 2017 год иностранные инвесторы не вложили свои деньги ни в один российский стартап. Все шарахаются от РФ как от чумы".

Для Беларуси, предупреждает Зиссер, это был бы очень плохой оборот, и есть риск возобновления "утечки мозгов" - как после событий декабря 2010 года (массовые аресты и суды в отношении оппонентов властей РБ, начавшиеся после президентских выборов. - Ред.), когда программисты массово уезжали из Беларуси, хотя никаких экономических поводов и причин для эмиграции тогда не было.

Примечательно, что декрет президента действует до 2020 года, поэтому вполне закономерно на форуме прозвучал встреченный аплодисментами вопрос из зала: "Не улетят ли программисты, если в Беларуси похолодает?"

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