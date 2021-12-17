 История Толеду: как переживает пандемию город с максимальной долей вакцинированных (17.12.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 17.12.2021

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История Толеду: как переживает пандемию город с максимальной долей вакцинированных (17.12.2021)

Репортаж DW из города Толеду, который провел самую успешную кампанию по вакцинации во всей Бразилии.

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