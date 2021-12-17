История Толеду: как переживает пандемию город с максимальной долей вакцинированных (17.12.2021)

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Репортаж DW из города Толеду, который провел самую успешную кампанию по вакцинации во всей Бразилии.
Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 136 млн человек во всем мире, более 2,9 млн скончались. Выздоровели почти 110 млн пациентов. DW следит за событиями 12 апреля.
С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им заразились почти 125 млн человек, свыше 2,7 млн скончались. Выздоровели около 101 млн пациентов. DW следит за событиями 24 марта.
С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в мире инфицированы почти 130,4 млн человек, более 2,8 млн скончались. Выздоровели более 105 млн пациентов. DW следит за событиями 2 апреля.
С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им заразились более 123 млн человек, свыше 2,7 млн скончались. Выздоровели более 99 млн пациентов. DW следит за событиями 20 марта.
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