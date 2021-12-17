История Толеду: как переживает пандемию город с максимальной долей вакцинированных (17.12.2021)

Коронавирус: жителям Германии могут запретить отпуск за границей

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им заразились почти 125 млн человек, свыше 2,7 млн скончались. Выздоровели около 101 млн пациентов. DW следит за событиями 24 марта.