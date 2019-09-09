Испанский суд вновь возбудил дело против Михаила Фридмана

Следователь Национальной судебной палаты Испании (НСПИ) Мануэль Гарсия Кастельон по требованию прокуратуры отменил принятое им же еще в декабре 2020 года решение закрыть уголовное дело российского миллиардера Михаила Фридмана, связанное с предполагаемой причастностью магната к разорению корпорации Zed WorldWide, действовавшей в сфере мобильных приложений и компьютерных игр. Эту информацию подтвердили корреспонденту DW в среду, 17 февраля, в пресс-службе НСПИ.



По ее данным, на продолжении дела прокуратура настояла в связи с обнаружением ряда документов, в том числе электронных писем, которые свидетельствуют о причастности Фридмана к банкротству Zed. Одновременно к следствию привлечены лица из его окружения - Антон Кудряшов и Алексей Азаренков. Дело против российского миллиардера в Испании было возбуждено в 2019 году.



Стоило 1,2 млрд евро, купили за 20 млн

Из документов прокуратуры, частично опубликованных испанским изданием Confidencial, следует, что Фридман, будучи партнером Zed WorldWide, "лично контролировал действия, которые привели к банкротству корпорации в 2016 году". Затем предприятие было приобретено россиянами за 20 млн евро при его реальной стоимости 1,2 млрд евро.

Международная аудиторская компания PwC, как утверждает прокуратура, еще в 2015 году обнаружила нарушения в совместной фирме Tema, основанной Zed WorldWide и компанией Фридмана "Вымпелком". Россияне якобы тайком от испанцев выводили капиталы из этой фирмы, а затем неожиданно разорвали все деловые связи с Zed WorldWide. Та лишилась половины доходов, не могла обслуживать кредиты и в итоге разорилась.

Прокуратура подозревает Фридмана в таких предусмотренных уголовным кодексом Испании правонарушениях, как "нелояльное по отношению к партнерам управление предприятием, умышленное банкротство и коррупция в бизнесе".



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