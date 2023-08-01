  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Исландия приостановила работу своего посольства в Москве

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Исландия первой из стран Евросоюза "заморозила" работу своего диппредставительства в Москве. Одновременно Рейкьявик расширяет свое присутствие в Украине.

https://p.dw.com/p/4Uf0B
Посольства Исландии в Москве
Фото: Sergei Savostyanov/TASS/picture alliance

Исландия во вторник, 1 августа, "заморозила" работу своего дипломатического представительства в Москве в соответствии с объявленным еще в июне решением, говорится на сайте правительства страны. "В настоящий момент торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне. Следовательно, сохранение деятельности посольства более не оправдано", - объяснили в МИДе страны.

В то же время в Исландии неоднократно подчеркивали, что решение о приостановке деятельности посольства не является разрывом дипломатических отношений, и, "как только позволят условия", Исландия уделит самое приоритетное внимание возобновлению работы своего посольства в Москве.

Литва поможет Исландии

Одновременно, во вторник, Исландия объявила о расширении своего дипломатического представительства в Украине, где у этой страны нет своего посольства. Согласно сообщению на сайте правительства, посольство Литвы в Украине позволит использовать часть своих помещений исландским дипломатам и другим представителям страны.

"Литва является одним из самых близких друзей Исландии на международной арене. Для нас большая честь, что она предложила нам это сотрудничество. Мы ожидаем, что наши отношения с Украиной будут продолжать укрепляться в обозримом будущем", - заявила министр иностранных дел Тордис Гюльфадоттир.

Интересы Исландии в Украине, в частности, представляет посол Исландии в Польше Ханнес Хеймиссон, который вручил верительные грамоты президенту Владимиру Зеленскому в июне.

Смотрите также:

Германия хочет разместить в Литве бригаду бундесвера

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Германия и Литва проводят учения возле белорусской границы (26.06.2023)

Германия и Литва проводят учения возле белорусской границы (26.06.2023)

Литва считается одним из самых слабых мест на восточном фланге НАТО. После заявления России о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, опасения Литвы в отношении путинских союзников усилились. На полигоне в литовском Пабраде немецкие и литовские военные вместе отрабатывают маневры, чтобы сдержать возможную агрессию.
Конфликты26 июня 2023 г.02:46 мин.
external

Как проходит реабилитация украинских солдат в Норвегии (31.07.2023)

Как проходит реабилитация украинских солдат в Норвегии (31.07.2023)

С начала вторжения России более 10 000 украинцев потеряли руки или ноги. Для солдат это, как правило, - конец службы на фронте. Однако есть исключения. Егор Олейник решил вернуться на фронт после того, как потерял стопу.
Конфликты31 июля 2023 г.03:46 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российские военные корабли в Севастополе (фото из архива)

День 524-й войны: РФ обвиняет Киев в атаках в Черном море

Конфликты5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Как политзеков из РФ поддерживают в Берлине

Как политзеков из РФ поддерживают в Берлине

Общество6 ч. назад04:15 мин.
Карикатура - два динозавра смотрят на летящий по небу огненный шар и "говорят": "На нас летит астероид!" - "Может, беспилотник?".

Атака беспилотников на Москву-сити: они настоящие!

Атака беспилотников на Москву-сити: они настоящие!

Политика12 ч. назад
Паспортный контроль в аэропорту Гамбурга

ЕС вводит электронные "визы" для стран с "безвизом"

ЕС вводит электронные "визы" для стран с "безвизом"

Туризм14 ч. назад
Марк Франке - "дюссельдорфский пациент", излечившийся от ВИЧ и лейкемии

"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии

"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии

Здоровье18 ч. назад
Астана

Скандал с мобильным интернетом в Казахстане. Кто виноват?

Скандал с мобильным интернетом в Казахстане. Кто виноват?

Политика32 мин. назад
Сотрудники пожарно-спасательных служб РФ возле здания "Москва-Сити"

Атака беспилотников на Москву. Что говорят эксперты

Атака беспилотников на Москву. Что говорят эксперты

Политика9 ч. назад
На главную страницу