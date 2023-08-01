Исландия приостановила работу своего посольства в Москве

Исландия первой из стран Евросоюза "заморозила" работу своего диппредставительства в Москве. Одновременно Рейкьявик расширяет свое присутствие в Украине.

Исландия во вторник, 1 августа, "заморозила" работу своего дипломатического представительства в Москве в соответствии с объявленным еще в июне решением, говорится на сайте правительства страны. "В настоящий момент торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне. Следовательно, сохранение деятельности посольства более не оправдано", - объяснили в МИДе страны.

В то же время в Исландии неоднократно подчеркивали, что решение о приостановке деятельности посольства не является разрывом дипломатических отношений, и, "как только позволят условия", Исландия уделит самое приоритетное внимание возобновлению работы своего посольства в Москве.

Литва поможет Исландии

Одновременно, во вторник, Исландия объявила о расширении своего дипломатического представительства в Украине, где у этой страны нет своего посольства. Согласно сообщению на сайте правительства, посольство Литвы в Украине позволит использовать часть своих помещений исландским дипломатам и другим представителям страны.

"Литва является одним из самых близких друзей Исландии на международной арене. Для нас большая честь, что она предложила нам это сотрудничество. Мы ожидаем, что наши отношения с Украиной будут продолжать укрепляться в обозримом будущем", - заявила министр иностранных дел Тордис Гюльфадоттир.

Интересы Исландии в Украине, в частности, представляет посол Исландии в Польше Ханнес Хеймиссон, который вручил верительные грамоты президенту Владимиру Зеленскому в июне.

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