Иран заявил о намерении обогащать уран до 60 процентов

После инцидента на иранском ядерном объекте в Натанзе, в котором власти страны обвинили Израиль, Тегеран сообщил о намерении с 14 апреля обогащать уран до 60 процентов. Об этом Иран уже проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил во вторник, 13 апреля, вице-президент страны Аббас Арагчи. Он также заявил о планах установить около одной тысячи усовершенствованных центрифуг для обогащения урана на заводе в Натанзе.
В настоящее время Арагчи находится в Вене и возглавляет иранскую делегацию на возобновившихся переговорах об иранской ядерной программе и будущем заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). После выхода из договора Соединенных Штатов в 2018 году во время президентства Дональда Трампа Иран постепенно отказался от соблюдения своих обязательств в рамках сделки.
США заявили о провокации
В свою очередь в Вашингтоне назвали провокацией намерение Тегерана обогащать уран до 60 процентов. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции указала, что американская администрация серьезно относится к данному заявлению. "Данный шаг поставит под сомнение искренность Ирана относительно ядерных переговоров", - отметила она далее.
В тот же день глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о негативных последствиях инцидента в Натанзе для переговоров в Вене.
До сих пор Иран обогащал уран до 20 процентов, хотя международный ядерный договор разрешал ему обогащение до 4 процентов. Для создания ядерного оружия необходимо обогащение урана до 90 процентов.
Иран заявил о теракте в Натанзе
В ночь на 11 апреля на ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент - взрыв, который власти страны назвали "терактом". "Мы осуждаем теракт в Натанзе и попытку врагов Ирана помешать прогрессу страны в атомной области", - заявил вечером в тот же день вице-президент Али Акбар Салехи. Англоязычный иранский телеканал Press TV ("Пресс-ТВ") сообщил, что к "инциденту" на ядерном объекте привела проблема с электрической распределительной сетью.
Днем ранее в Натанзе был введен в эксплуатацию новый цех по производству усовершенствованных центрифуг. Церемония ввода в эксплуатацию центрифуг 164 IR-6 и 30 IR-5 на подземном объекте с участием президента Ирана Хасана Роухани 10 апреля транслировалась в эфире государственного телевидения.
Возобновились переговоры по Ирану
В апреле в Вене начались переговоры по возвращению к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий с участием США. Так, 2 апреля состоялась видеоконференция совместной комиссии по СВПД, а 6 и 9 апреля в Вене прошли встречи рабочих групп в очном формате. Американский лидер Джо Байден сигнализировал возможность возвращения Вашингтона к участию в соглашении. Переговоры в Вене продолжатся 15 апреля.
Смотрите также:
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
США ввели новые санкции против Ирана
5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
США вышли из соглашения по Ирану
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Иран соблюдал условия сделки
До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Какие санкции вступили в силу
После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
ЕС сожалеет о новых санкциях США
Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Иран намерен продолжать торговлю нефтью
Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Угрозы Тегерана на фоне санкций США
Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Введение санкций привело к протестам
Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.
Автор: Наталья Позднякова