 Иран заявил о намерении обогащать уран до 60 процентов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.04.2021

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Мир

Иран заявил о намерении обогащать уран до 60 процентов

США назвали провокацией заявление Тегерана об обогащении урана до 60 процентов. Это ставит под сомнение серьезность намерений Ирана на переговорах в Вене, заявила Джен Псаки.

Ядерный объект в Натанзе

Ядерный объект в Натанзе

После инцидента на иранском ядерном объекте в Натанзе, в котором власти страны обвинили Израиль, Тегеран сообщил о намерении с 14 апреля обогащать уран до 60 процентов. Об этом Иран уже проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил во вторник, 13 апреля, вице-президент страны Аббас Арагчи. Он также заявил о планах установить около одной тысячи усовершенствованных центрифуг для обогащения урана на заводе в Натанзе.

В настоящее время Арагчи находится в Вене и возглавляет иранскую делегацию на возобновившихся переговорах об иранской ядерной программе и будущем заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). После выхода из договора Соединенных Штатов в 2018 году во время президентства Дональда Трампа Иран постепенно отказался от соблюдения своих обязательств в рамках сделки.

США заявили о провокации

В свою очередь в Вашингтоне назвали провокацией намерение Тегерана обогащать уран до 60 процентов. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции указала, что американская администрация серьезно относится к данному заявлению. "Данный шаг поставит под сомнение искренность Ирана относительно ядерных переговоров", - отметила она далее.

В тот же день глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о негативных последствиях инцидента в Натанзе для переговоров в Вене.

До сих пор Иран обогащал уран до 20 процентов, хотя международный ядерный договор разрешал ему обогащение до 4 процентов. Для создания ядерного оружия необходимо обогащение урана до 90 процентов.

Иран заявил о теракте в Натанзе

В ночь на 11 апреля на ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент - взрыв, который власти страны назвали "терактом". "Мы осуждаем теракт в Натанзе и попытку врагов Ирана помешать прогрессу страны в атомной области", - заявил вечером в тот же день вице-президент Али Акбар Салехи. Англоязычный иранский телеканал Press TV ("Пресс-ТВ") сообщил, что к "инциденту" на ядерном объекте привела проблема с электрической распределительной сетью.

Днем ранее в Натанзе был введен в эксплуатацию новый цех по производству усовершенствованных центрифуг. Церемония ввода в эксплуатацию центрифуг 164 IR-6 и 30 IR-5 на подземном объекте с участием президента Ирана Хасана Роухани 10 апреля транслировалась в эфире государственного телевидения.

Возобновились переговоры по Ирану

В апреле в Вене начались переговоры по возвращению к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий с участием США. Так, 2 апреля состоялась видеоконференция совместной комиссии по СВПД, а 6 и 9 апреля в Вене прошли встречи рабочих групп в очном формате. Американский лидер Джо Байден сигнализировал возможность возвращения Вашингтона к участию в соглашении. Переговоры в Вене продолжатся 15 апреля.

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    Автор: Наталья Позднякова


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